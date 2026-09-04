Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 2027 AB bütçesine ilişkin görüşünde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan sözde anıta kaynak ayrılmasını tavsiye etmesine tepki gösterdi. Bakanlık, AB kurumlarına "Rum tarafının propagandasına alet olmama" çağrısında bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetler'inin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini önlediği ve Ada’ya yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirdiği vurgulandı.

Rum tarafının iddialarının tarihi gerçekleri çarpıttığı ve siyasallaştırdığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 2027 AB bütçesine ilişkin verdiği görüşte, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının da tavsiye edildiği öğrenilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’yla Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve Ada’nın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir.

AB YETKİLİLERİNE ÇAĞRI

Rum tarafınca ortaya atılan iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır. AB kurumlarının, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine, tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması, halklar arası güveni daha da zedelemektedir. AB yetkililerine, attıkları her adımla Türkiye’yi AB’den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz.