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Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar tarikatı lideri Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan mali incelemelerde, İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Söz konusu 5 şirkete el konuldu.

İRFAN YILMAZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında İrfan Yılmaz hakkında ise “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

17 Ağustos 2026 tarihinde Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında kritik bir eşik aşıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik İstanbul Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki Yılmaz Kimya Genel Merkezi ile otoparkındaki bir araçta arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucunda yaklaşık 200 kilogram ağırlığında 206 adet külçe altın, 358 bin 100 ABD doları, 102 bin 300 avro, 3 ruhsatsız silah ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen altın ve dövizin toplam TL karşılığının 1 milyar 403 milyon 782 bin lira olduğu saptandı. Operasyonun ardından firma sahibi İrfan Yılmaz ve Hilmi Tuna Kuriş yakalandı. "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.