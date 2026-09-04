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Kaynak: AA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'ı ekonomik olarak izole etmeyi hedefleyen yaptırım kampanyasına resmi olarak dahil olduğunu açıkladı.

"TÜM EKONOMİK CAN DAMARLARI KESİLECEK"

X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıklamalarda bulunan Bessent, müttefiklerle ortak hareket etmenin önemine vurgu yaparak oldukça sert mesajlar verdi.

Bessent, “İran rejiminin nükleer hedeflerini, silah programlarını ve desteklediği vekil örgütleri finanse etmek amacıyla küresel ekonomik sistemi kullanmasına müsaade edilmeyecek. ABD ve müttefikleri, Tahran'ın elinde kalan son ekonomik can damarları bütünüyle kesilene kadar geri adım atmayacak.” dedi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİYOR

AB'nin ABD öncülüğündeki bu yaptırım cephesine katılması, ABD-İran hattında tansiyonun yükseldiği ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sıcaklığını koruduğu kritik bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.