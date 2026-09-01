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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı ortaklıkların sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının borsa dışında satışına ilişkin yeni bir ilke kararı aldı. Düzenlemeyle, belirli oranların üzerindeki pay satışlarına sınırlama getirildi.

BORSA DIŞI PAY SATIŞLARINA YÜZDE 2 VE YÜZDE 4 SINIRI

SPK'nin kararına göre, Pay Tebliği'nin 27'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişiler tarafından herhangi bir 12 aylık dönemde gerçekleştirilecek satışlarda yeni sınırlar uygulanacak.

Fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50'nin üzerinde olan ortaklıklarda, sermayeyi temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 2'sinden fazlası borsa dışında satılamayacak.

Fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50 ve altında olan ortaklıklarda ise bu sınır yüzde 4 olarak belirlendi.

Söz konusu sınırlamalar; özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) ile virman ve devir yöntemleriyle yapılan satışları da kapsayacak.

SATIŞ TARİHİNDE GEÇERLİ ORAN DİKKATE ALINACAK

Düzenlemede fiili dolaşımdaki pay oranının belirlenmesinde, satışın gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı esas alınacak.

Belirlenen yüzde 2 ve yüzde 4'lük sınırları aşan tutarda payların devredilmek istenmesi halinde ise devir öncesinde pay satış bilgi formu hazırlanacak ve SPK'nin onayına sunulacak.

SPK ONAYI OLMADAN BORSADA İŞLEM GÖREMEYECEK

Bu kapsamda ortaklara ait borsada işlem görmeyen nitelikteki paylar, pay satış bilgi formu SPK tarafından onaylanmadan hiçbir şekilde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemeyecek.

Ayrıca Kurul tarafından onaylanmış pay satış bilgi formu düzenlenmeden söz konusu devirler Borsa'da özel emire veya TSP işlemlerine konu edilemeyecek. Bu paylar devredilemeyecek veya virman yapılamayacak.

SORUMLULUK ORTAK VE YATIRIM KURULUŞUNDA OLACAK

Düzenleme kapsamında ortaya çıkabilecek yükümlülüklere ilişkin sorumluluk, payını devreden ortak ile devir işlemine aracılık eden yatırım kuruluşlarında bulunacak.

29 AĞUSTOS ÖNCESİNDEKİ SATIŞLAR HESAPLAMAYA DAHİL EDİLMEYECEK

SPK duyurusuna göre, 29 Ağustos 2026'dan önce Borsa dışında gerçekleştirilen satışlar, herhangi bir 12 aylık dönemde yapılabilecek satış oranlarının hesaplanmasına dahil edilmeyecek.

BIST 30 VE KAMU KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLER KAPSAM DIŞINDA

BIST 30 Endeksi'nde yer alan ortaklıklar ile yönetim hakimiyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kamu kurumlarının doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu ortaklıklar yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu.

Bu ortaklıklar için belirtilen satış sınırlamaları ve şartları uygulanmayacak.