Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma)

Yüzde 8’i aşan düşüşün ardından ons altın 4 bin 291 dolara kadar sert düşüş sergilemişti. 2 Eylül’den itibaren yükselişe geçen ons altın yüzde 5’i aşan bir yükseliş ile 4 bin 510 dolarlara kadar çıktı. Bugün ise yüzde 0,03 yükseliş ile ons altın 4 bin 474 dolar seviyelerinde işlem kaydetti.