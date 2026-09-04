ABD tarafında FED ikiye bölünmüş durumda. Geçtiğimiz günlerde FED Başkanı Kevin Warsh faizlerde artırım sinyali verirken, dün ise FED üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada, ABD'nin önündeki enflasyon verilerinde sürpriz çıkmaması koşuluyla, merkez bankasının Eylül ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tutmaya meyilli olduğunu ifade etti.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma)
FED kanadından gelen çelişkili faiz mesajları ve Beyaz Saray’ın indirim çağrıları küresel piyasalarda kartları yeniden dağıttı. Düşüş trendini geride bırakan ons altın yüzde 5’i aşan sert yükselişler ile dikkat çekti. Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne? İşte tüm ayrıntılar...Süleyman Çay
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında FED'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti. Bu açıklamalar sonrası piyasada altın tarafında yüzde 5’i aşan sert yükselişler göze çarptı. Petrol cephesinde ise düşüşler görüldü. Küresel piyasalarda bugün gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.
Yüzde 8’i aşan düşüşün ardından ons altın 4 bin 291 dolara kadar sert düşüş sergilemişti. 2 Eylül’den itibaren yükselişe geçen ons altın yüzde 5’i aşan bir yükseliş ile 4 bin 510 dolarlara kadar çıktı. Bugün ise yüzde 0,03 yükseliş ile ons altın 4 bin 474 dolar seviyelerinde işlem kaydetti.
Gram altın TL seviyesinde de durum aynı. Sert düşüşün ardından gram altın yüzde 5’e yaklaşan yükseliş ile dün akşam saatlerinde 7 bin TL bandını aştı. Anlık olarak gram altın 0,5’lık yükseliş ile 6 bin 958 TL seviyelerinde dolaşıyor.
Kapalıçarşı gram altın fiyatları da merak ediliyor. Gram altın Kapalıçarşı’da 6 bin 965 TL’de satışa çıktı. Altındaki sert yükseliş ile tekrar bu bantlara gelmesi yatırımcıların ise dikkatini çekti.
Peki Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ne? İşte piyasalardaki son durum;
Kapalıçarşı Altın Fiyatları (04.09.2026 - 07:52)
Gram Altın
Alış Fiyatı: 6.882,01 TL
Satış Fiyatı: 6.965,61 TL (% -0.01)
Gün İçi Düşük: 6.951,59 TL
Gün İçi Yüksek: 6.985,39 TL
Kapanış Fiyatı: 6.966,03 TL
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı: 11.226,00 TL
Satış Fiyatı: 11.371,00 TL (% -0.01)
Gün İçi Düşük: 11.348,00 TL
Gün İçi Yüksek: 11.403,00 TL
Kapanış Fiyatı: 11.372,00 TL
Yarım Altın
Alış Fiyatı: 22.479,00 TL
Satış Fiyatı: 22.714,00 TL (% -0.01)
Gün İçi Düşük: 22.669,00 TL
Gün İçi Yüksek: 22.779,00 TL
Kapanış Fiyatı: 22.716,00 TL
Tam Altın
Alış Fiyatı: 44.750,00 TL
Satış Fiyatı: 45.276,00 TL (% -0.00)
Gün İçi Düşük: 45.184,00 TL
Gün İçi Yüksek: 45.404,00 TL
Kapanış Fiyatı: 45.278,00 TL
Gremse Altın
Alış Fiyatı: 111.357,00 TL
Satış Fiyatı: 112.807,00 TL (% -0.01)
Gün İçi Düşük: 112.580,00 TL
Gün İçi Yüksek: 113.127,00 TL
Kapanış Fiyatı: 112.814,00 TL
Has Altın
Alış Fiyatı: 6.916,59 TL
Satış Fiyatı: 6.951,71 TL (% -0.01)
Gün İçi Düşük: 6.937,59 TL
Gün İçi Yüksek: 6.971,45 TL
Kapanış Fiyatı: 6.952,13 TL
ABD ve İran arasındaki savaş geriliminin ardından 85 dolar seviyesinden 97 dolar seviyelerine kadar sert yükseliş yaşayan petrol cephesi güne eksiyle başlayarak 95,54 dolara kadar geldi.