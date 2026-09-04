Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma)

FED kanadından gelen çelişkili faiz mesajları ve Beyaz Saray’ın indirim çağrıları küresel piyasalarda kartları yeniden dağıttı. Düşüş trendini geride bırakan ons altın yüzde 5’i aşan sert yükselişler ile dikkat çekti. Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ne? İşte tüm ayrıntılar...

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 1

ABD tarafında FED ikiye bölünmüş durumda. Geçtiğimiz günlerde FED Başkanı Kevin Warsh faizlerde artırım sinyali verirken, dün ise FED üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada, ABD'nin önündeki enflasyon verilerinde sürpriz çıkmaması koşuluyla, merkez bankasının Eylül ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tutmaya meyilli olduğunu ifade etti.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 2

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında FED'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti. Bu açıklamalar sonrası piyasada altın tarafında yüzde 5’i aşan sert yükselişler göze çarptı. Petrol cephesinde ise düşüşler görüldü. Küresel piyasalarda bugün gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 3

Yüzde 8’i aşan düşüşün ardından ons altın 4 bin 291 dolara kadar sert düşüş sergilemişti. 2 Eylül’den itibaren yükselişe geçen ons altın yüzde 5’i aşan bir yükseliş ile 4 bin 510 dolarlara kadar çıktı. Bugün ise yüzde 0,03 yükseliş ile ons altın 4 bin 474 dolar seviyelerinde işlem kaydetti.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 4

Gram altın TL seviyesinde de durum aynı. Sert düşüşün ardından gram altın yüzde 5’e yaklaşan yükseliş ile dün akşam saatlerinde 7 bin TL bandını aştı. Anlık olarak gram altın 0,5’lık yükseliş ile 6 bin 958 TL seviyelerinde dolaşıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 5

Kapalıçarşı gram altın fiyatları da merak ediliyor. Gram altın Kapalıçarşı’da 6 bin 965 TL’de satışa çıktı. Altındaki sert yükseliş ile tekrar bu bantlara gelmesi yatırımcıların ise dikkatini çekti.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 6

Peki Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ne? İşte piyasalardaki son durum;

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 7

Kapalıçarşı Altın Fiyatları (04.09.2026 - 07:52)

Gram Altın

Alış Fiyatı: 6.882,01 TL

Satış Fiyatı: 6.965,61 TL (% -0.01)

Gün İçi Düşük: 6.951,59 TL

Gün İçi Yüksek: 6.985,39 TL

Kapanış Fiyatı: 6.966,03 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 8

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı: 11.226,00 TL

Satış Fiyatı: 11.371,00 TL (% -0.01)

Gün İçi Düşük: 11.348,00 TL

Gün İçi Yüksek: 11.403,00 TL

Kapanış Fiyatı: 11.372,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 9

Yarım Altın

Alış Fiyatı: 22.479,00 TL

Satış Fiyatı: 22.714,00 TL (% -0.01)

Gün İçi Düşük: 22.669,00 TL

Gün İçi Yüksek: 22.779,00 TL

Kapanış Fiyatı: 22.716,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 10

Tam Altın

Alış Fiyatı: 44.750,00 TL

Satış Fiyatı: 45.276,00 TL (% -0.00)

Gün İçi Düşük: 45.184,00 TL

Gün İçi Yüksek: 45.404,00 TL

Kapanış Fiyatı: 45.278,00 TL

10 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 11

Gremse Altın

Alış Fiyatı: 111.357,00 TL

Satış Fiyatı: 112.807,00 TL (% -0.01)

Gün İçi Düşük: 112.580,00 TL

Gün İçi Yüksek: 113.127,00 TL

Kapanış Fiyatı: 112.814,00 TL

11 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 12

Has Altın

Alış Fiyatı: 6.916,59 TL

Satış Fiyatı: 6.951,71 TL (% -0.01)

Gün İçi Düşük: 6.937,59 TL

Gün İçi Yüksek: 6.971,45 TL

Kapanış Fiyatı: 6.952,13 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 13

ABD ve İran arasındaki savaş geriliminin ardından 85 dolar seviyesinden 97 dolar seviyelerine kadar sert yükseliş yaşayan petrol cephesi güne eksiyle başlayarak 95,54 dolara kadar geldi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Eylül Cuma) - Resim: 14
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