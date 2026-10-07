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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, yeni güne yatay bir seyirle başlangıç yaptı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,04 oranında değer kazanan ekim vadeli endeks kontratı, 15.697,00 puan seviyesinden işlem görüyor.

DÜN SATIŞ SINIRLI KALDI, AKŞAM SEANSI SAKİNDİ

Dün satış ağırlıklı bir grafiğin izlendiği ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,63 düşüş kaydererek 15.690,00 puandan geride bırakmıştı. Kontrat, akşam seansında ise daha dengeli ve yatay bir grafik sergiledi.

TEKNİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Piyasalardaki son durumu değerlendiren analistler, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında takip edilecek seviyeleri paylaştı. Buna göre:

Direnç Konumu: 15.800 ve 15.900 puan seviyeleri

Destek Konumu: 15.500 ve 15.400 puan seviyeleri

Günün devamında bu bant aralığındaki hareketlerin yakından izleneceği kaydedildi.