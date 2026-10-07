Kaynak: AA

Açılışta 15 Puanlık Artış Dün günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 12.374,26 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, sabah seansında önceki kapanışa göre 15,47 puan artarak 12.389,72 puana çıktı. Yüzde 0,12'lik primle açılan endekste sektör bazlı ayrışmalar dikkat çekti.

AÇILIŞ SEANSININ ÖNE ÇIKAN DETAYLARI:

BIST 100 açılış: 12.389,72 (yüzde 0,12)

En çok kazandıran: Orman, kağıt ve basım (yüzde 0,96 )

En çok gerileyen: Finansal kiralama ve faktoring (yüzde 6,30 )

Bankacılık endeksi: Yüzde 0,18

Holding endeksi: Yüzde 0,53

TEKNİK SEVİYELER

Direnç ve Destek Bölgeleri Piyasa analistleri, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 12.500 ve 12.600 puan seviyelerinin kritik direnç konumunda olduğunu vurguluyor. Olası kar satışlarında ve geri çekilmelerde ise 12.200 ve 12.100 puan seviyeleri önemli destek alanları olarak takip ediliyor.