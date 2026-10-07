Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Meclis’in açılmasıyla AK Parti’de yeni transfer hareketliliği hız kazandı. AK Partili bir kaynak, partiye katılması beklenen belediye başkanlarına ilişkin iki sayfalık bir liste bulunduğunu aktarırken, muhalefetten dört milletvekilinin de AK Parti’ye geçmesinin beklendiği belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın olası katılımı için ise gözler 14 Ekim’e çevrildi.

Meclis’in yeniden çalışmaya başlamasıyla Ankara’da yasama gündeminin yanı sıra siyasi transfer hesapları da hareketlendi. Muhalefetten yeni katılımlar sağlamayı hedefleyen AK Parti’de, belediye başkanları ve milletvekilleri üzerinden yürütülen temasların hızlandığı ifade ediliyor.

Partiye geçmek isteyen isimlerin başvuruları bir yandan değerlendirilirken, diğer yandan olası katılımlar için kapsamlı bir eleme yapıldığı konuşuluyor.

Kulislerde, kamuoyuna yansıyan isimlerin listenin sadece bir bölümünü oluşturduğu, önümüzdeki süreçte “çok sürpriz isimlerin” de AK Parti saflarına katılabileceği iddia ediliyor. Transfer gündeminin, yeni yasama döneminde düzenlenecek peş peşe rozet törenleriyle siyasetin en sıcak başlıklarından biri haline gelebileceği belirtiliyor.

HANGİ İLLERDE DENGELER DEĞİŞECEK?

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; AK Partili kaynak, partiye geçmesi beklenen belediye başkanlarına ilişkin iki sayfalık liste bulunduğunu aktardı. Muhalefetten 4 milletvekilinin de katılımının beklendiği öğrenilirken, hazırlıkların Meclis’teki sandalye hesabıyla sınırlı olmadığı, sahadaki seçim çalışmalarını da kapsadığı belirtiliyor.

AK Parti’nin yeni katılımlarla yereldeki siyasi etkisini artırmak ve seçim hazırlıklarını hızlandırmak istediği konuşuluyor. Bu nedenle Ankara kulislerinde yalnızca “kim geçecek” sorusunun değil, transferlerin hangi illerde siyasi dengeleri değiştireceğinin de tartışıldığı ifade ediliyor.

TUGAY İÇİN 14 EKİM BEKLENTİSİ

Transfer trafiğinin en dikkat çeken başlıklarından biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ilişkin beklenti. Tugay’ın olası katılımı için gözler 14 Ekim’de yapılması beklenen AK Parti grup toplantısına çevrildi.

CHP’den ayrılmasının ardından görevini bağımsız sürdüren Tugay’ın, 14 Ekim’de yapılması beklenen AK Parti grup toplantısında partiye katılacağı ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı ifade ediliyor.

Tugay, 30 Eylül’de Saray’da Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmeden fotoğraf paylaşılırken Tugay, İzmir’in gündemindeki konuları ve kentin geleceğine ilişkin projelerini Erdoğan’a aktardığını açıklamıştı. Daha önce AKP’ye geçeceği iddialarını reddeden Tugay, temmuz ayındaki açıklamasında “Böyle bir düşüncem yok, İzmirlilerin oyları bana emanet” demişti.

Cemil Tugay’ın son geçiş iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yapmayacağı belirtiliyor. Tugay’ın katılımının gerçekleşmesi halinde AK Parti, seçimlerde kazanamadığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na transfer yoluyla ulaşmış olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi de tarihinde ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek.