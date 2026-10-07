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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu, Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur." ifadelere yer verildi.

Federasyonun açıklamasında, "Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz." denildi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE İSTİFA ETMİŞTİ

TFF'de bir diğer istifa ise dün gerçekleşmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, istifa ettiğini açıklamıştı.

Bahis soruşturmaları sonrası istifa kararı alan Aktan, “Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye’deki futbol iklimi değişmelidir. Görevimden istifa ediyorum. Mevcut yönetimi de istifaya çağırıyorum.” demişti.