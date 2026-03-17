Dün satış ağırlıklı hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 kayıpla 12.956,72 puandan kapattı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 13.008,29 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi ise yatay seyretti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile orman kağıt basım olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,31 ile taş toprak sektörü oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler yakından izlenirken, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin desteğiyle pozitif bir görünüm dikkat çekiyor.Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi verisinin, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi Zew ekonomik güven endeksleri, ABD öncü endeksi ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini ifade etti.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puan direnç, 12.900 ve 12.800 puan ise destek seviyeleri olarak izleniyor.



