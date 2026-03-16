Endeks, önceki kapanışa kıyasla 136,21 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 115,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0,06 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile orman, kağıt ve basım; en çok kaybettiren ise yüzde 3,35 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki devam eden jeopolitik riskler ile petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar fiyatlamaları etkilemeyi sürdürüyor.BIST 100 endeksi güne olumlu bir başlangıç yapmasına rağmen 13.137,73 puanla gördüğü en yüksek seviyenin ardından gelen satış baskısıyla negatif bölgede günü tamamladı.Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye’nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayında 1 trilyon 353 milyar 593 milyon lira, giderleri ise 1 trilyon 329 milyar 226 milyon lira olarak gerçekleşti.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı ile kredili işlemlerin öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirlerin 27 Mart seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verdi.

Analistler, yarın Orta Doğu’dan gelecek gelişmelerin yanı sıra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ZEW ekonomik güven endeksi, ABD öncü endeks ve bekleyen konut satış verilerinin izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100’de 12.900 ve 12.800 seviyeleri destek, 13.100 ile 13.200 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.