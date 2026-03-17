Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 44,1680'den tamamladı.Saat 09.40 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,1 değer kazanarak 44,1970'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 gerileyerek 50,7570'ten, sterlin/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 58,7620'den işlem görüyor.Dolar endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 100 seviyesinde seyrediyor.

Hürmüz Boğazı'nın geçişlere yeniden açılması yönündeki girişimler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "Orta Doğu'daki gerilimlerin kısa süre içinde sona erebileceğini" söylemesi, varlık fiyatları üzerindeki baskıyı bir ölçüde hafifletti.Yatırımcılar, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin ekonomiye muhtemel yansımalarını izlerken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını yakından takip edecek.Para piyasalarında Fed'in yarınki toplantısında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada ABD Başkanı Trump, Fed'e faiz oranlarını hemen düşürmesi için özel bir toplantı çağrısı yaparak indirim taleplerini yineledi.Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi verisinin, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi Zew ekonomik güven endeksleri, ABD öncü endeksi ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini vurguladı.