ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırılar sonrası, İran’ın da bu saldırılara karşılık vermesi piyasaları alt üst etti.
Altın satıp imara yakın arsa alınır mı? Mert Başaran tüm tabuları yıktı
Baran Yalçın
Altın, dolar, döviz ve yatırım araçlarında büyük değişimler meydana getiren Orta Doğu’daki bu büyük savaş, yatırımcıları da bir hayli endişelendirdi.
Yatırım uzmanları, yurttaşlara yatırımlarını ne şekilde değerlendirmeleri konusunda tavsiyeler vermeye devam ederken, uzmanlar arasında popüler bir yere sahip olan Mert Başaran, Youtube kanalında yurttaşların sorularına yanıt verdi.
Bir vatandaşın “Altın Satıp, İmara Yakın Arsa Alınır mı?” sorusuna yanıt veren Başaran, altın satıp arsa alınabileceğini, altının oldukça yükseldiğini vurguladı.
Doğru zamanda doğru yatırımlar yapılması gerektiğinin altını çizen Başaran, bazı vatandaşların doğru zamanda yanlış tercihler yaptığına dikkat çekti.
Başaran, vatandaşın “Altın Satıp, İmara Yakın Arsa Alınır mı?” sorusuna verdiği yanıtta, “Bence alınır. Altın çok arttı. Öbür taraf çok artmadı. Dolayısıyla oradan oraya geçersiniz. Mesela altın 1’e 3 yaptı dolar bazı, arsa da 1’e 1 yaparsa siz daha çok kazanmış olursunuz. Dolayısıyla bence bunu yapmak için çok iyi bir dönem. Yeter ki öyle zamanlar bulun. Burada da çok yanlış seçimler yapıyorsunuz. Doğru yer bulun. Doğru yer bulmak önemli” sözlerini sarf etti.