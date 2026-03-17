ABD ile İsrail’in İran’a karşı savaşı devam ederken yeni bir açıklama geldi. İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Besic güçlerinin komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani’nin öldürüldüğünü duyurdu. Söz konusu açıklama İran tarafından henüz doğrulanmadı.

Süleymani'nin Besic Güçleri tarafından yakın zamanda kurulan bir çadır yerleşkede hedef alındığı öne sürülürken, söz konusu saldırıda Besic Güçleri'nin diğer üst düzey komutanlarının da öldürüldüğü savunuldu.

BESİC GÜÇLERİ NEDİR?

İran Devrimi’nin Lideri Ayetullah Humeyni tarafından kurulan Besic güçleri sonrasında İran Devrim Muhafızları’na bağlandı. Gönüllü gençlerden oluşan paramiliter grup, barış zamanı silahlanma yetkisi bulunmuyor.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.