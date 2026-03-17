17 Mart 2026 Salı
550 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar

Enflasyon verilerinin açıklanması sonrası bankalar mevduat faizlerinde değişikliğe gitti. Peki 550 bin liranın günlük faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
ODEA

Faiz Oranı: %43,25

Net Kazanç: 464,35 TL

Vade Sonu Tutar: 550.464,35 TL

TEB

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 485,96 TL

Vade Sonu Tutar: 550.485,96 TL

HSBC

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 528,34 TL

Vade Sonu Tutar: 550.528,34 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 459,63 TL

Vade Sonu Tutar: 550.459,63 TL

ING

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 429,45 TL

Vade Sonu Tutar: 550.429,45 TL

Vakıfbank

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 497,26 TL

Vade Sonu Tutar: 550.497,26 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %32

Net Kazanç: 397,81 TL

Vade Sonu Tutar: 550.397,81 TL

Kaynak: Haber Merkezi
