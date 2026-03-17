Bayramda hangi yollarda radar var? İşte radar noktaları ve güncel cezalar

Yeni trafik düzenlemesine göre, şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s’ye kadar hız aşımına tolerans tanınıyor. Bu sınırların üzerindeki ihlaller ise kademeli olarak cezalandırılıyor. Bayram süresince artacak trafik hareketliliği nedeniyle denetimlerin daha da sıkılaştırılacağı belirtiliyor.