17 Mart 2026 Salı
Bayramda hangi yollarda radar var? İşte radar noktaları ve güncel cezalar

Ramazan Bayramı tatilinde ola çıkacak milyonlarca sürücü için Emniyet Genel Müdürlüğü sabit radar konumlarını paylaştı. Yeni trafik düzenlemesiyle sıklaştırılan denetimlerde şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda 10 km/s aşım sınırı getirildi. Hız ihlalleri kademeli cezalara tabi olacak.

Türkiye, Ramazan Bayramı tatiline girerken milyonlarca sürücü bayram ziyaretleri ve tatil planları için yola çıkmaya hazırlanıyor. Trafik yoğunluğunun artması beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hız ihlallerine yönelik denetimleri bayram süresince aralıksız devam edecek. Bu kapsamda sabit radar noktaları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Yetkililer, sürücülerin hız sınırlarına uymasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Otoyollar ve çevre yollarında konumlandırılan sabit radar sistemleri, üst platformlara yerleştirilen kameralar ve yol kenarındaki TEDES direkleri aracılığıyla hız ölçümü yapıyor. Belirlenen sınırların aşılması durumunda ise cezalar otomatik olarak uygulanıyor.

Yeni trafik düzenlemesine göre, şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s’ye kadar hız aşımına tolerans tanınıyor. Bu sınırların üzerindeki ihlaller ise kademeli olarak cezalandırılıyor. Bayram süresince artacak trafik hareketliliği nedeniyle denetimlerin daha da sıkılaştırılacağı belirtiliyor.

HIZ İHLALLERİNE KESİLECEK CEZALAR:

Şehir içi hız ihlalleri (genel limit 50 km/s, ceza 56 km/s'ten başlıyor):

6-10 km aşım: 2 bin TL

11-15 km: 4 bin TL

16-20 km: 6 bin TL

21-25 km: 8 bin TL

26-35 km: 12 bin TL

36-45 km: 15 bin TL

46-55 km: 20 bin TL

56-65 km: 25 bin TL

66 km ve üzeri: 30 binTL

Şehirler arası yollar (çift yönlü 90 km/s, bölünmüş 110 km/s, otoyol 130 km/s, YİD otoyolu 140 km/s):

11-15 km aşım: 2 bin TL

16-20 km: 4 bin TL

21-25 km: 6 bin TL

26-30 km: 8 bin TL

31-40 km: 12 bin TL

41-50 km: 15 bin TL

51-60 km: 20 bin TL

61-70 km: 25 bin TL

71 km ve üzeri: 30 bin TL

GEZİCİ RADARLARA DİKKAT

Gezici radarlar ve yol kenarı denetim araçları için konum bilgisi paylaşılmıyor; bu araçlar genellikle antenli veya 'Radar Hız Kontrolü' tabelalı noktalarda bulunuyor.

Uzmanlar, radarları kollamak yerine hız limitlerine uyarak güvenli seyahat etmeyi tavsiye ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
