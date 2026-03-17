Türkiye, Ramazan Bayramı tatiline girerken milyonlarca sürücü bayram ziyaretleri ve tatil planları için yola çıkmaya hazırlanıyor. Trafik yoğunluğunun artması beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hız ihlallerine yönelik denetimleri bayram süresince aralıksız devam edecek. Bu kapsamda sabit radar noktaları da kamuoyuyla paylaşıldı.
Bayramda hangi yollarda radar var? İşte radar noktaları ve güncel cezalar
Ramazan Bayramı tatilinde ola çıkacak milyonlarca sürücü için Emniyet Genel Müdürlüğü sabit radar konumlarını paylaştı. Yeni trafik düzenlemesiyle sıklaştırılan denetimlerde şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda 10 km/s aşım sınırı getirildi. Hız ihlalleri kademeli cezalara tabi olacak.Derleyen: Tuğçenur Acar
Yetkililer, sürücülerin hız sınırlarına uymasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Otoyollar ve çevre yollarında konumlandırılan sabit radar sistemleri, üst platformlara yerleştirilen kameralar ve yol kenarındaki TEDES direkleri aracılığıyla hız ölçümü yapıyor. Belirlenen sınırların aşılması durumunda ise cezalar otomatik olarak uygulanıyor.
Yeni trafik düzenlemesine göre, şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s’ye kadar hız aşımına tolerans tanınıyor. Bu sınırların üzerindeki ihlaller ise kademeli olarak cezalandırılıyor. Bayram süresince artacak trafik hareketliliği nedeniyle denetimlerin daha da sıkılaştırılacağı belirtiliyor.
HIZ İHLALLERİNE KESİLECEK CEZALAR:
Şehir içi hız ihlalleri (genel limit 50 km/s, ceza 56 km/s'ten başlıyor):
6-10 km aşım: 2 bin TL
11-15 km: 4 bin TL
16-20 km: 6 bin TL
21-25 km: 8 bin TL
26-35 km: 12 bin TL
36-45 km: 15 bin TL
46-55 km: 20 bin TL
56-65 km: 25 bin TL
66 km ve üzeri: 30 binTL
Şehirler arası yollar (çift yönlü 90 km/s, bölünmüş 110 km/s, otoyol 130 km/s, YİD otoyolu 140 km/s):
11-15 km aşım: 2 bin TL
16-20 km: 4 bin TL
21-25 km: 6 bin TL
26-30 km: 8 bin TL
31-40 km: 12 bin TL
41-50 km: 15 bin TL
51-60 km: 20 bin TL
61-70 km: 25 bin TL
71 km ve üzeri: 30 bin TL
GEZİCİ RADARLARA DİKKAT
Gezici radarlar ve yol kenarı denetim araçları için konum bilgisi paylaşılmıyor; bu araçlar genellikle antenli veya 'Radar Hız Kontrolü' tabelalı noktalarda bulunuyor.
Uzmanlar, radarları kollamak yerine hız limitlerine uyarak güvenli seyahat etmeyi tavsiye ediyor.