Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun dünya genelinde yayılması, restoran zincirlerini şubelerini kapatmaya zorluyor.
Kızarmış tavuk zinciri onlarca şubesini kapatıyor: İflas koruma başvurusu yaptılar
Ünlü kızarmış tavuk zinciri Popeyes'in franchise sahiplerinden olan Sailormen Inc. iflas koruması talebinde bulundu. Ünlü zincir 20 şubesini kapatmaya hazırlanıyor.Derleyen: Baran Yalçın
Piyasa araştırma şirketi Circana'nın aktardığı verilere göre, 2025 senesinde kızarmış tavuk restoranları, fast-food sektörünün en popüler alt sektörü oldu.
Yıl sonuna kadar tavuk konseptlerine olan ilgi yüzde yükselirken, tüm konseptlerde bir önceki seneye göre yüzde 1 düşüş meydana geldi. Fakat bu yükseliş de enflasyonun yüksekliği altında ezildi.
İFLAS KORUMA BAŞVURUSU YAPTILAR
Popeyes franchise sahiplerinden Sailormen Inc., ekonomik baskılar sebebiyle iflas koruması başvurusunda bulundu.
Şirket, Georgia ve Florida'daki daha önce kapattığı 17 şubeden sonra, 10 Mart 2026 tarihinde Brunswick, Baxley ve Homerville, Georgia'daki şubelerin kira sözleşmelerini iptal etmek için mahkemeye başvurdu.
20 ŞUBE KAPATILACAK
Sailormen, kâr getirmeyen 20 şubeyi kapatmanın, satış, genel ve idari giderleri yılda 1 milyon dolardan fazla azaltacağını ifade ediyor.
Kapanan şubelerden ekipman ve diğer taşınabilir varlıklar çıkarılarak yeniden tahsis edilecek veya satılacak.