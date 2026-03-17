ABD Başkanı Trump, ikinci defa göreve geldikten sonra gözünü Venezuela’ya dikmişti. Venezuela yönetiminin ABD’ye yönelik uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetinin içinde olduğunu iddia eden Trump, önce Karayipler’e askeri yığınak yaparak bazı teknelere ‘uyuşturucu taşıdığı’ iddiasıyla saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda batırılan teknelerin gerçekten uyuşturucu taşıyıp taşımadığı ise kanıtlanamadı.

Trump, 3 Ocak’ta ise Venezuela’ya askeri operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Maduro ve eşini kaçırarak New York’a getirdi. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuela Devlet Başkanlığına geçici olarak Delcy Rodriguez geldi.

TRUMP’TAN "51'İNCİ EYALET" PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Trump Venezula konusunda çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Venezuela’nın İtalya’yı mağlup ettiği beysbol maçına dikkat çeken Trump, “Venezuela'da son zamanlarda iyi şeyler oluyor. Bu sihrin neyle ilgili olduğunu merak ediyorum. 51’inci eyalet olmak isteyen var mı?” dedi.

GRÖNLAND’I DA İSTEMİŞTİ

Trump, Maduro’nun kaçırılması sonrası gözünü Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’a dikmişti. Grönland’ı ilhak etmek isteyen Trump’a başta İngiltere olmak üzere çok sayıda NATO ve Avrupa ülkesi tepki çekmişti. Bu durum, NATO’nun kuruluşundan bu yana en büyük iç kriz olarak dikkat çekmişti.

Trump, Davos Zirvesi’nde yaptığı konuşmada da ‘güvenlik gerekçesi’ ile Grönland’ı ABD toprağı yapmak istediğini açıkça ifade etmişti. Trump, sonrasında yaptığı açıklamada Grönland'a tam erişimleri konusunda Danimarka ile anlaşmaya vardıklarını söylemişti.