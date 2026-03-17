ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş devam ederken flaş bir iddia gündeme geldi. İsrail basını, dün gece düzenlenen saldırılarda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin hedef alındığını yazdı. İran medyası, Laricani'nin bir video mesaj yayınlayacağını duyurdu.

İsrail basınında çıkan haberlere göre Tahran’da düzenlenen saldırılarda İslami Cihad gibi grupların üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi. Söz konusu isimlerin Tahran’da güvenli bir evde bulundukları belirtildi.

Öte yandan saldırılarda hedef alınan isimlerden birinin de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin olduğu iddia edildi. Ancak İsrail basını Laricani’nin durumu konusunda bir bilgi vermedi.

İsrail Savunma Bakanı Katz da Laricani'nin öldürüldüğünü iddia etti.

İRAN’DAN AÇIKLAMA: LARİCANİ VİDEOLU MESAJ YAYINLAYACAK

İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin kısa süre sonra bir mesaj yayımlayacağı duyuruldu.

Laricani'nin ofisine ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin mesajı birkaç dakika içinde yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

ABD’NİN KOMPLO HAZIRLIĞINDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ali Laricani, geçtiğimiz günlerde ABD’nin 11 Eylül benzeri bir komplo hazırlığında olduğunu söylemişti. Laricani, Laricani, 11 Eylül saldırılarına benzer bir olayın sahnelenerek sorumluluğunun İran'a yüklenmesini amaçlayan bir plan olduğuna dair bilgi aldığını öne sürmüştü.