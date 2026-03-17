17 Mart 2026 Salı
Selçuk Geçer tarih verdi: Hazır olun… Altın fiyatını duyunca şok geçireceksiniz

Selçuk Geçer’den ezber bozan altın analizi geldi. Ons altın için Geçer, 10 bin dolar yolculuğunun şifrelerini verdi.


Ekonomi dünyasının keskin yorumlarıyla tanınan ismi Selçuk Geçer, altın piyasalarındaki durgunluğun fırtına öncesi sessizlik olduğunu iddia etti. Mevcut risklerin altını agresif bir yükselişe hazırladığını belirten Geçer, yatırımcıları heyecanlandıracak bir hedef fiyat verdi.

Altının 5.000 dolar sınırındaki seyrini değerlendiren Geçer, jeopolitik ve ekonomik risklerin artışına dikkat çekti.

Geçer, "Altının bu koşullara rağmen halen 5.000 dolar seviyelerinde olması bize tek bir şeyi gösteriyor: Altın beklemede. Bu belirsizlikler, önümüzdeki süreçte fiyatların çok daha agresif bir şekilde yukarı gideceğinin işareti, hazır olun" dedi.

Merkez bankalarının faiz artırımı beklentileri nedeniyle altın ve gümüşte kısa süreli satışlar görülebileceğini ifade eden Geçer, bu durumun kalıcı olmayacağını savundu:

"Faiz artırımı beklentisiyle satış geliyor ancak bu sürdürülebilir değil. Bu tablo dünyada stagnasyonu ve krizi işaret ediyor. Tüm bu kriz senaryolarının tek bir sonucu var: Altın fiyatlarının yeniden ve hızlı yükselişi."

Geçer, yatırımcıların en çok merak ettiği "Rakam ne olur?" sorusuna ise ezber bozan bir yanıt verdi. Yükselişin kademe kademe gerçekleşeceğini vurgulayan Geçer'in yol haritası şöyle:

“İlk kritik eşik, 5.500 doların kırılması, ara hedef 7.000 dolar seviyesi. 7 bin dolar son nokta değil. Muhtemelen bir yıl sonra 10.000 doları konuşuyor olacağız.”

Bu tahminlerin kısa vadeli (bugünden yarına) olmadığını hatırlatan ünlü ekonomist, sürecin bir yıla yayılabileceğini ve piyasada oluşan havasının bu yönde evrildiğini de sözlerine ekledi.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Haber Merkezi
