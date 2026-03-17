Haftaya güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlayan yurdumuz, Perşembe gününden itibaren yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Çok şiddetli kar ve sağanak geliyor
Salı günü güneşle başlayan hafta, Perşembe gününden itibaren yerini şiddetli sağanak ve dondurucu soğuğa teslim edecek. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il 5 günlük hava tahmin raporu...Derleyen: Süleyman Çay
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bugün için yapılan son değerlendirmelerde; ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Artvin'in kuzeyi ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çarşamba günü itibarıyla Marmara ve Kıyı Ege üzerinden yeni bir yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yapıyor. İstanbul, İzmir ve Bursa çevrelerinde sağanak yağışlar görülürken, iç ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürmeye devam edecek.
Perşembe günü yağışlı hava tüm yurda yayılıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında sağanak yağış beklenirken; Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterecek. Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar ve fırtına riski bulunuyor.
Haftanın son iş gününde soğuk hava dalgası etkisini artırıyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur görülürken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı geniş bir alana yayılıyor. Batı bölgelerinde ise yağışlar yer yer devam etse de bulutlu bir hava hakim olacak.
Cumartesi günü yağışlı sistem etkisini yavaş yavaş kaybederek Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya çekiliyor. Yurdun batı ve iç kısımlarında hava parçalı bulutluya dönerken, Güney Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar ve yağmur geçişleri sürmeye devam edecek.
17 Mart’ta il il hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay ile zamanla gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve doğusu ile öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde il merkezi ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu