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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 31,81 puan gerileyerek yüzde 0,22 azalışla 14.543,70 puana indi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 14.575,51 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,57 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör yüzde 1,15 ile orman, kağıt ve basım oldu. En fazla gerileyen sektör ise yüzde 9,09 ile finansal kiralama, faktoring olarak kayıtlara geçti.

PİYASALAR FED MESAJLARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli seyir öne çıkıyor.

ABD'de önceki gün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi, çip şirketi Nvidia’nın beklentileri aşan bilançosunun piyasalarda oluşturduğu olumlu havayı kısmen gölgeledi.

Analistler, Warsh’un ilerleyen dönemde hangi gelişmelerin faiz artırımına yol açabileceğine ilişkin daha ayrıntılı mesaj vermesinin piyasaların sakinleşmesine ve risk primlerinin gerilemesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

BIST 100'DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.