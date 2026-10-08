Kaynak: AA

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 2,03 değer kaybıyla 12.122,94 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne tepki alımlarıyla başladı.

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 38,74 puan ve yüzde 0,32 artış kaydederek 12.161,68 puana yükseldi.

KİMYA KAZANDIRDI, FAKTORİNG GERİLEDİ

Günün ilk işlemlerinde sektör endeksleri arasında belirgin bir ayrışma öne çıktı:

Bankacılık endeksi: Yüzde 0,14 değer kaybetti.

Holding endeksi: Yüzde 0,47 geriledi.

En çok kazandıran sektör: Yüzde 1,03 yükselişle kimya, petrol, plastik endeksi oldu.

En çok kaybettiren sektör: Yüzde 6,08 düşüşle finansal kiralama ve faktoring endeksi oldu.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Piyasa analistleri, BIST 100 endeksinde teknik açıdan takip edilecek önemli seviyeleri şu şekilde sıraladı:

Direnç Seviyeleri: 12.300 ve 12.400 puan

Destek Seviyeleri: 12.000 ve 11.900 puan