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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonuna yarın başlayacak Beşiktaş, ilk hafta karşılaşmasında Eyüpspor’u konuk edecek.

Tüpraş Stadı’ndaki mücadele, saat 21.30’da oynanırken karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Avrupa Ligi elemeleriyle resmi maç trafiğine giren siyah-beyazlılar, ligdeki açılış mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş, taraftarı önünde sahaya çıkacak.



VİNCENZO ITALİANO'NUN SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇI

Beşiktaş'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek.

Sezon başında siyah-beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti.

Deneyimli teknik direktör, Eyüpspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

YENİ TRANSFERLER SÜPER LİG'DE SİFTAH YAPACAK

Beşiktaş'ta yeni transferler Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla ilk kez oynayacak.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan 7 futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON 4 RESMİ MAÇ YAPTI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi maça çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eledi.

Organizasyonun 3. eleme turunda Çekya'nın Hradec Kralove takımını da iki maçta 1-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, play-off turuna yükseldi.

Bu sezon 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, 5 gol atarken kalesini gole kapattı.

EYÜPSPOR İLE LİGDE 5. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Geride kalan 4 maçta Beşiktaş, 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibini yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı bir maçta ise 2-2 berabere kaldı.

Eyüpspor ile sahasında üçüncü kez kozlarını paylaşacak Beşiktaş, rakip filelere toplamda 9 gol atarken, 5 kez ise topu ağlarında gördü.

İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.