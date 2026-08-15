Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonuna yarın başlayacak Beşiktaş, ilk hafta karşılaşmasında Eyüpspor’u konuk edecek.

Tüpraş Stadı’ndaki mücadele, saat 21.30’da oynanırken karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Avrupa Ligi elemeleriyle resmi maç trafiğine giren siyah-beyazlılar, ligdeki açılış mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş, taraftarı önünde sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Süper Lig perdesini Eyüpspor karşısında açacak - Resim : 1
VİNCENZO ITALİANO'NUN SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇI

Beşiktaş'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek.

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Sezon başında siyah-beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti.

Deneyimli teknik direktör, Eyüpspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Süper Lig perdesini Eyüpspor karşısında açacak - Resim : 3

YENİ TRANSFERLER SÜPER LİG'DE SİFTAH YAPACAK

Beşiktaş'ta yeni transferler Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla ilk kez oynayacak.

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Yaz transfer döneminde kadroya katılan 7 futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek.

Beşiktaş, Süper Lig perdesini Eyüpspor karşısında açacak - Resim : 5

BEŞİKTAŞ, BU SEZON 4 RESMİ MAÇ YAPTI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi maça çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eledi.

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Organizasyonun 3. eleme turunda Çekya'nın Hradec Kralove takımını da iki maçta 1-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, play-off turuna yükseldi.

Bu sezon 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, 5 gol atarken kalesini gole kapattı.

Beşiktaş, Süper Lig perdesini Eyüpspor karşısında açacak - Resim : 7

EYÜPSPOR İLE LİGDE 5. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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Geride kalan 4 maçta Beşiktaş, 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla rakibini yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı bir maçta ise 2-2 berabere kaldı.

Eyüpspor ile sahasında üçüncü kez kozlarını paylaşacak Beşiktaş, rakip filelere toplamda 9 gol atarken, 5 kez ise topu ağlarında gördü.

İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.