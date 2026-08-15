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İran’ın savaş sonrası askeri kapasitesini ve balistik füze üretimini beklenenden hızlı şekilde yeniden oluşturması, İsrail’in Tahran’a yönelik uzun vadeli güvenlik stratejilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin İsrailli savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre Tel Aviv yönetimi, İran’ın savunma sanayisine yönelik saldırıların ardından füze ve diğer stratejik silah sistemlerini yeniden oluşturma kapasitesinden endişe duyuyor.

İRAN’IN FÜZE ÜRETİM KAPASİTESİ DİKKAT ÇEKTİ

İsrailli yetkililer, İran’ın savaş sırasında ağır hasar almasına rağmen askeri kabiliyetlerini yeniden inşa etmek için beklenmedik yöntemler geliştirdiğini değerlendiriyor.

Haberde, İran’ın üretim faaliyetlerini yeniden canlandırmayı başardığı ve bu durumun İsrail istihbaratını şaşırttığı ifade edildi.

İran’ın balistik füze envanterinin Haziran 2025’te yaklaşık 1300 seviyesindeyken Şubat 2026’da yaklaşık 2 bin 500’e yükseldiği öne sürüldü.

AYDA 300 BALİSTİK FÜZE ÜRETEBİLİR

Haberde, İran’ın ayda 100 ila 300 balistik füze üretebilecek kapasiteye yeniden ulaşması halinde füze stokunun 2027’nin başlarında veya ortalarında 2025 seviyelerine yaklaşabileceği belirtildi.

İran’ın askeri kapasitesini yeniden oluşturma hızına ilişkin değerlendirmelerin, İsrail’in Tahran’a yönelik uzun vadeli stratejisini etkileyebileceği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU AYRINTI PAYLAŞMAYACAK

İsrail ordusunun ise İran’ın toparlanma hızına ilişkin somut sayı veya ayrıntılı değerlendirmeleri "operasyonel nedenlerle" paylaşmayacağı aktarıldı.

İran’ın askeri kapasitesini yeniden oluşturma hızının İsrail açısından yeniden ciddi bir tehdit oluşturduğu değerlendirilirken, Tel Aviv yönetiminin Tahran’a yönelik operasyonel ve güvenlik planlarını bu gelişmeler doğrultusunda gözden geçirebileceği ifade edildi.