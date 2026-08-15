Televizyon ekranlarında yeni dönem: Kanalların uydu adresi değişiyor

BAZI KANALLARIN SD YAYINLARI SONA ERECEK

Geçişle birlikte bazı televizyon kanalları SD yayınlarını sonlandıracak. Bu nedenle yalnızca eski tip SD uydu alıcısı kullanan izleyiciler, frekans güncellemesi yapsalar dahi bazı kanalları izleyemeyebilecek.

Yeni uydu düzenlemesinin, eski cihaz kullanan yaklaşık 1 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtiliyor. Bu kullanıcıların yayınları sorunsuz izleyebilmesi için cihazlarının HD yayınları destekleyip desteklemediğini kontrol etmesi gerekebilir.