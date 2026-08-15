Türkiye’de uydu yayıncılığında önemli bir değişiklik yarın gece gerçekleşecek. 2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A’daki televizyon ve radyo yayınları, 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece Türksat filosundaki daha yüksek kapasiteli uydulara aktarılacak.
Televizyon ekranlarında yeni dönem: Kanalların uydu adresi değişiyor
Yıllardır evlerin ekranlarına ulaşan yayınlarda bu gece önemli bir değişiklik yaşanacak. Milyonlarca izleyiciyi ilgilendiren geçişle birlikte bazı kanallarda erişim sorunu yaşanabilecek. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
ÇANAK ANTENİN YÖNÜ DEĞİŞMEYECEK
Geçiş nedeniyle televizyon kullanıcılarının çanak antenlerinde herhangi bir yön değişikliği yapmasına gerek olmayacak. Yayınlar aynı şekilde 42 derece Doğu yörüngesinden devam edecek. Türksat 4A da 42 derece Doğu boylamında hizmet verdiği için fiziksel anten ayarı gerekmeyecek.
Ancak taşıma işlemiyle birlikte çok sayıda kanalın frekansı değişecek. Bu nedenle bazı kullanıcıların televizyon veya uydu alıcılarındaki kanal listesini yeniden güncellemesi gerekecek.
TKGS'Lİ CİHAZLARDA İŞLEM OTOMATİK
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) destekli televizyon ve uydu alıcılarında yeni frekanslar otomatik olarak güncellenecek. TKGS desteği bulunmayan cihazlarda ise şebeke taraması yapılarak yeni kanalların bulunması mümkün olacak. Bu nedenle özellikle eski uydu alıcıları kullanan izleyicilerin 16 Ağustos’tan sonra kanal listesini kontrol etmesi önem taşıyor.
BAZI KANALLARIN SD YAYINLARI SONA ERECEK
Geçişle birlikte bazı televizyon kanalları SD yayınlarını sonlandıracak. Bu nedenle yalnızca eski tip SD uydu alıcısı kullanan izleyiciler, frekans güncellemesi yapsalar dahi bazı kanalları izleyemeyebilecek.
Yeni uydu düzenlemesinin, eski cihaz kullanan yaklaşık 1 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtiliyor. Bu kullanıcıların yayınları sorunsuz izleyebilmesi için cihazlarının HD yayınları destekleyip desteklemediğini kontrol etmesi gerekebilir.
İZLEYİCİLER NE YAPMALI?
TKGS destekli televizyon veya uydu alıcısı kullananların büyük ölçüde ekstra bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. TKGS bulunmayan cihazlarda ise 16 Ağustos sonrasında şebeke taraması veya otomatik kanal arama yapılması gerekiyor.
Böylece Türksat 3A’dan taşınan kanallar yeni frekanslarıyla kanal listesine eklenebilecek.
Türksat 3A’nın televizyon ve radyo yayınlarının taşınmasıyla birlikte uydu yayıncılığında yeni bir dönem başlarken, özellikle eski uydu alıcısı kullanan izleyicilerin yayın kesintisi yaşamamak için cihazlarını kontrol etmesi önem taşıyor.