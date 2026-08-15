Nihat Kahveci'den Galatasaray yönetimine sert eleştiri: "Taraftarın sesini duymuyorlar mı?"

Dört yıl üst üste şampiyon olan bir takımın sezonun ilk maçında istifa tezahüratlarıyla karşılaşmasının dünyada eşine az rastlanır bir durum olduğunu belirten Kahveci, "Sezonun ilk maçında tribünler 'istifa' diye bağırıyorsa bu mesaj alınmalı ve gereken yapılmalı. Neden bağırıldığı iyi analiz edilmeli."