Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun açılış haftasında son dört yılın şampiyonu Galatasaray, sahasında lige yeni yükselen Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray yönetimine sert eleştiri: "Taraftarın sesini duymuyorlar mı?"
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in açılışında lige yeni yükselen Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Tribünlerin "istifa" tezahüratlarıyla çalkalandığı maç sonrası Nihat Kahveci, yönetimin transfer politikasını sert bir dille eleştirerek taraftarın tepkisinde sonuna kadar haklı olduğunu vurguladı.Kaynak: Diğer
Beklenmedik puan kaybının ardından Ali Sami Yen tribünlerinde "Yönetim İstifa" sesleri yükselirken, ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci sarı-kırmızılı yönetimin transfer politikasını ve taraftarın tepkisini sert sözlerle eleştirdi.
Mücadelenin ardından Kontraspor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Galatasaray taraftarının gösterdiği tepkinin son derece önemli bir mesaj taşıdığını vurguladı.
Dört yıl üst üste şampiyon olan bir takımın sezonun ilk maçında istifa tezahüratlarıyla karşılaşmasının dünyada eşine az rastlanır bir durum olduğunu belirten Kahveci, "Sezonun ilk maçında tribünler 'istifa' diye bağırıyorsa bu mesaj alınmalı ve gereken yapılmalı. Neden bağırıldığı iyi analiz edilmeli."
"Nedenini sorsanız 100 sebep sayarım, 95'inde taraftar sonuna kadar haklıdır. İki aydır 'Nerede transfer?' diyen taraftarın sesini duymuyorlar mı?" ifadelerini kullandı.
"ÇORUM FK, GALATASARAY'DAN 15 KAT FAZLA TRANSFER YAPTI"
İki takımın kadro planlamasını kıyaslayan Kahveci, ligin yeni ekibi Çorum FK’nin transfer dönemini çok daha verimli geçirdiğine dikkat çekti:
"Süper Lig'e hak ederek gelen Çorum FK'yi, Uğur Hoca'yı ve yönetimi tebrik ediyorum. Çorum FK, Galatasaray’dan 15 kat fazla transfer yaparak sezona başladı."
"Temmuz ve Ağustos ayları boyunca 15-16 oyuncu alarak kadrosunu zamanında kurdular. Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray ise sadece Lesley Ugochukwu'yu kiraladı ve o da bugün süre almadı."
"Mayısta şampiyon olmuş takıma tek bir takviye yapıldı."
"OSİMHEN SAHANIN HER YERİNDEYDİ"
Karşılaşmada Galatasaray adına öne çıkan ismin Victor Osimhen olduğunu belirten Nihat Kahveci, Nijeryalı golcünün performansını överken rakibin taktiğine de değindi:
"Osimhen sezona iki golle başladı; sahanın her yerindeydi, şut attı, mücadele etti ve pres yaptı. Dakika 59'a kadar Çorum'a net pozisyon da verilmedi."
"Ancak Çorum FK deplasman oyununu çok iyi oynadı; kaleye az geldiler ama iki dakikada iki gol bularak istediklerini aldılar."
Galatasaray'da ligin ilk haftasında yaşanan bu puan kaybı ve tribünlerden yükselen tepkiler, transfer döneminin son günleri yaklaşırken sarı-kırmızılı yönetim üzerindeki baskıyı iyice artırdı.