Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son güvenlik ve emniyet verileri, Türkiye’deki suç haritasını yeniden şekillendirdi. Kamuoyunda uzun süredir yerleşik olan algıların aksine, nüfusa oranla işlenen suç sayıları dikkate alınarak hazırlanan listede çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Türkiye’nin en tehlikeli illeri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı
Türkiye’nin suç haritası üzerine yeniden çalışma yapıldı. Yerleşik algıların aksine, nüfusa oranla en yüksek suç oranına sahip iller sıralamasında zirve Ocak ayında olduğu gibi Ağustos ayında da Aydın’ın oldu. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada ve geleneksel algılarda sıklıkla üst sıralarda anılan büyükşehirlerin aksine, yüz bin kişiye düşen suç oranı sıralamasında ilk sıraları sürpriz kentler paylaştı.
ZİRVEDEKİ SÜRPRİZ
İstatistiksel verilere göre, nüfusa oranla en yüksek suç oranına sahip şehir Aydın oldu. Ege’nin sakin turizm ve tarım kenti olarak bilinen Aydın'ı, komşusu Denizli ve İç Anadolu’dan Çorum takip etti.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Antalya ise listede dördüncü sırada yer alarak dikkat çekti.
Suç Oranı En Yüksek İlk 5 İl:
Aydın
Denizli
Çorum
Antalya
İzmir
ALGI VE GERÇEK ARASINDAKİ FARK
Yıllardır internet ortamında yapılan "en tehlikeli şehirler" anketlerinde veya popüler kültürde Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi iller ön plana çıkarılsa da, resmî verilere göre kişi başına düşen suç oranlarında durum oldukça farklı bir tablo çiziyor.
Mülki idare amirleri de bu tür algı operasyonlarına ve internet anketlerine dikkat çekerek, şehirlerin gerçek istatistikler ve saha gözlemleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.