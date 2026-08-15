Türkiye’nin en tehlikeli illeri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı

ALGI VE GERÇEK ARASINDAKİ FARK

Yıllardır internet ortamında yapılan "en tehlikeli şehirler" anketlerinde veya popüler kültürde Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi iller ön plana çıkarılsa da, resmî verilere göre kişi başına düşen suç oranlarında durum oldukça farklı bir tablo çiziyor.

Mülki idare amirleri de bu tür algı operasyonlarına ve internet anketlerine dikkat çekerek, şehirlerin gerçek istatistikler ve saha gözlemleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.