Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah...

ZİRVE YARIŞINDA DEV İSİMLER VAR

Yapay zekanın tahminine göre gol krallığı yarışında Victor Osimhen, Paul Onuachu, Dusan Vlahovic ve Romelu Lukaku ilk dört sırayı paylaşacak. Muhammed Salah, Mason Greenwood, Eldor Shomurodov ve Leandro Trossard'ın da sezon boyunca zirve yarışının içinde olması bekleniyor.

İşte yapay zekanın tahmini: