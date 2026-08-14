Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Yaz transfer döneminde Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku, Muhammed Salah, Mason Greenwood ve Leandro Trossard gibi dünya yıldızlarının lige gelmesiyle gol krallığı yarışı da şimdiden büyük heyecan yarattı.
Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah...
2026-2027 Süper Lig sezonu öncesi yıldız golcüler arasındaki rekabet merak konusu olurken, yapay zeka gol krallığı yarışına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Zirvede yer alan isim ve gol sayısı dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Geçtiğimiz sezon gol krallığını 22'şer golle Paul Onuachu ile Eldor Shomurodov paylaşmıştı. Yeni sezon öncesinde yapay zeka, Süper Lig'in en skorer isimleri için tahmin listesini oluşturdu.
ZİRVE YARIŞINDA DEV İSİMLER VAR
Yapay zekanın tahminine göre gol krallığı yarışında Victor Osimhen, Paul Onuachu, Dusan Vlahovic ve Romelu Lukaku ilk dört sırayı paylaşacak. Muhammed Salah, Mason Greenwood, Eldor Shomurodov ve Leandro Trossard'ın da sezon boyunca zirve yarışının içinde olması bekleniyor.
İşte yapay zekanın tahmini:
Andreas Skov Olsen — 8 gol
Hyeon-gyu Oh — 9 gol
Barış Alper Yılmaz — 12 gol
Vedat Muriqi — 13 gol
Leandro Trossard — 13 gol
Eldor Shomurodov — 15 gol
Mason Greenwood — 16 gol
Muhammed Salah — 18 gol
Romelu Lukaku — 19 gol
Dusan Vlahovic — 20 gol
Paul Onuachu — 23 gol
Victor Osimhen — 25 gol