Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah...

Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah...

2026-2027 Süper Lig sezonu öncesi yıldız golcüler arasındaki rekabet merak konusu olurken, yapay zeka gol krallığı yarışına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Zirvede yer alan isim ve gol sayısı dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Yaz transfer döneminde Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku, Muhammed Salah, Mason Greenwood ve Leandro Trossard gibi dünya yıldızlarının lige gelmesiyle gol krallığı yarışı da şimdiden büyük heyecan yarattı.

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Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 2

Geçtiğimiz sezon gol krallığını 22'şer golle Paul Onuachu ile Eldor Shomurodov paylaşmıştı. Yeni sezon öncesinde yapay zeka, Süper Lig'in en skorer isimleri için tahmin listesini oluşturdu.

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Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 3

ZİRVE YARIŞINDA DEV İSİMLER VAR

Yapay zekanın tahminine göre gol krallığı yarışında Victor Osimhen, Paul Onuachu, Dusan Vlahovic ve Romelu Lukaku ilk dört sırayı paylaşacak. Muhammed Salah, Mason Greenwood, Eldor Shomurodov ve Leandro Trossard'ın da sezon boyunca zirve yarışının içinde olması bekleniyor.

İşte yapay zekanın tahmini:

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Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 4

Andreas Skov Olsen — 8 gol

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Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 5

Hyeon-gyu Oh — 9 gol

5 15
Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 6

Barış Alper Yılmaz — 12 gol

6 15
Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 7

Vedat Muriqi — 13 gol

7 15
Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 8

Leandro Trossard — 13 gol

8 15
Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 9

Eldor Shomurodov — 15 gol

9 15
Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 10

Mason Greenwood — 16 gol

10 15
Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 11

Muhammed Salah — 18 gol

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Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 12

Romelu Lukaku — 19 gol

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Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 13

Dusan Vlahovic — 20 gol

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Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 14

Paul Onuachu — 23 gol

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Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını açıkladı: Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Salah... - Resim: 15

Victor Osimhen — 25 gol

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