Beşiktaş'ın Çek yıldızı Cerny, Çekya'yı salladı... "İronik" diyerek manşetten verdiler

iSport:



"40 bin kişilik seyirci önünde Hradec için büyük bir gün olması beklenen mücadele gerçekleşmedi. İronik bir şekilde tur umutları Çek bir futbolcunun, Vaclav Cerny'nin golüyle söndü. Hradec Kralove yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek."