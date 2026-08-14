Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, 40 bin taraftarının önünde Hradec Kralove'yi ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde de 40. dakikada Çek futbolcusu Vaclav Cerny'nin kaydettiği şık golle sahadan 1-0 galip ayrılarak tur biletini cebine koydu. Karşılaşmanın ardından Çek basınında öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde yer aldı:
Beşiktaş'ın Çek yıldızı Cerny, Çekya'yı salladı... "İronik" diyerek manşetten verdiler
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, deplasmanda 1-0 yendiği Hradec Kralove'yi İstanbul'da da Vaclav Cerny'nin tek golüyle geçerek play-off turuna yükseldi. Maçın ardından Çek medyası elenişi manşetlerine taşıdı.Abdullah Kerzi
iSport:
"40 bin kişilik seyirci önünde Hradec için büyük bir gün olması beklenen mücadele gerçekleşmedi. İronik bir şekilde tur umutları Çek bir futbolcunun, Vaclav Cerny'nin golüyle söndü. Hradec Kralove yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek."
Sport CZ:
"Cerny, Hradec'in Beşiktaş'a ikinci kez mağlup olmasını sağladı. Hradec çılgın atmosferde 40 dakika boyunca umudunu korudu ancak 40. dakikada Cerny'nin vuruşunda kaleci Zadrazil topu kaçırınca Beşiktaş büyük bir rahatlama yaşadı."
iDNES:
"Hradec ikinci maçta da gol atamadı ve elendi. Çek forvet Cerny maçın en iyi oyuncusu olarak yıldızlaştı; baştan sona çok çalıştı, savunmasına yardım etti ve skoru belirleyen golü attı."
Ruik:
"Vaclav Cerny, Hradec Kralove'nin Avrupa Ligi hayalini yok etti. Hradec trajik bir sonla yıkıldı. İstanbul'da kötü bir oyun sergilemediler ancak favorinin tur atlamasını önleyemediler."
TN:
"Hradec'in hayali Cerny tarafından yarıda kesildi. Bitiricilikte kalite eksikliği yaşadılar. Mükemmel bir pas alan Çek futbolcu Cerny, koşusunu ustaca bir şutla tamamlayarak fişi çekti."