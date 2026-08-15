AK Parti 2023 yılında 263 olan milletvekili sayısını, yaptığı transferlerle 280'e yükseltti.
AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun
Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakmasının ardından YENİ YOL'da sular durulmuyor. Vekillerin başka partilere transfer olma ihtimalleri konuşulurken, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Kani Torun, İsmail Saymaz'a konuştuAykut Metehan
Transfer hamlelerine devam edeceği söylenen AK Parti'ye, Gelecek Partisi'nden Kani Torun'un da geçeceği ifade edilmişti.
Gazeteci İsmail Saymaz iddiaları Torun'a sordu, yanıtını sosyal medya hesabından paylaştı.
Saymaz'ın konuya ilşikin paylaşımı şöyle:
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun ile konuştuk.
AK Parti’den yakın zamanda teklif geldiğini kaydeden Torun, şöyle dedi:
“Milletvekili olarak AK Parti’ye geçmek gündemimde değil. Bir süre bağımsız devam etmeyi düşünüyorum.”
Ancak Yeni Yol’dan ayrılacağını kaydeden Torun, “Yeni Yol’daki arkadaşlara ‘Yerime birini bulun’ dedim.
Grubu düşürmek istemiyorum ama Ahmet Davutoğlu ayrıldıktan sonra kalmayı düşünüyorum” diye konuştu.
YENİ YOL grubu şu anda 20 milletvekiline sahip
Meclis'te siyasi partilerin grup kurabilmesi ve grup toplantı yapabilmesi için en az 20 vekilinin bulunması gerekiyor. Bu durumdas YENİ YOL grubu sınırda bulunuyor.