Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun

AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun

Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakmasının ardından YENİ YOL'da sular durulmuyor. Vekillerin başka partilere transfer olma ihtimalleri konuşulurken, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Kani Torun, İsmail Saymaz'a konuştu

Aykut Metehan Aykut Metehan
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AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun - Resim: 1

AK Parti 2023 yılında 263 olan milletvekili sayısını, yaptığı transferlerle 280'e yükseltti.

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AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun - Resim: 2

Transfer hamlelerine devam edeceği söylenen AK Parti'ye, Gelecek Partisi'nden Kani Torun'un da geçeceği ifade edilmişti.

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AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun - Resim: 3

Gazeteci İsmail Saymaz iddiaları Torun'a sordu, yanıtını sosyal medya hesabından paylaştı.

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AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun - Resim: 4

Saymaz'ın konuya ilşikin paylaşımı şöyle:

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AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun - Resim: 5

AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun ile konuştuk.

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AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun - Resim: 6

AK Parti’den yakın zamanda teklif geldiğini kaydeden Torun, şöyle dedi:
“Milletvekili olarak AK Parti’ye geçmek gündemimde değil. Bir süre bağımsız devam etmeyi düşünüyorum.”

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AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun - Resim: 7

Ancak Yeni Yol’dan ayrılacağını kaydeden Torun, “Yeni Yol’daki arkadaşlara ‘Yerime birini bulun’ dedim.

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AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun - Resim: 8

Grubu düşürmek istemiyorum ama Ahmet Davutoğlu ayrıldıktan sonra kalmayı düşünüyorum” diye konuştu.

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AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun - Resim: 9

YENİ YOL grubu şu anda 20 milletvekiline sahip

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AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ilk kez konuştu: Yerime birini bulun - Resim: 10

Meclis'te siyasi partilerin grup kurabilmesi ve grup toplantı yapabilmesi için en az 20 vekilinin bulunması gerekiyor. Bu durumdas YENİ YOL grubu sınırda bulunuyor.

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