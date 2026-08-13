UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna engin adımlarla devam eden Beşiktaş taraftarına bir zafer gecesi daha yaşattı.
Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş Çekya ekibi Hradec Kralove'u iki maçta da 1-0'lık skorla mağlup ederek eledi. Beşiktaş'ın taraftarı önünde kazanarak adını play-off turuna yazdırmasının ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte güncel tablo...Furkan Çelik
Çekya'da rakibini 1-0 mağlup ederek skor avantajıyla çıktığı rövanş maçında da Hradec Kralove karşısında üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle taraftarı önünde de yine 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.
Karşılaşmayı yeni transfer Dusan Vlahovic de tribünden takip etti. Sırp yıldız maçın son bölümünde taraftara üçlü çektirerek Tüpraş Stadyumu'nda atmosferi ateşledi.
Öte yandan bir başka yeni transfer Leandro Trossard da karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna dahil olarak siyah beyazlı formayla ilk maçına çıktı.
Vincenzo Italiano yönetiminde 4'te 4 ile yoluna devam eden Beşiktaş İtalyan teknik adamla çıktığı yeni döneme harika bir başlangıç yaptı.
Beşiktaş'ın Hradec Kralove'u 1-0 yenerek adını play-off turuna yazdırmasının ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.
Güncellen tabloda Türkiye'nin puanı ve sıralaması şu şekilde:
1. İngiltere: 98.519 puan
2. İtalya: 84.232 puan
3. İspanya: 78.618 puan
4. Almanya: 76.688 puan
5. Fransa: 65.224 puan
6. Portekiz: 61.250 puan
7. Belçika: 56.650 puan
8. Hollanda: 49.812 puan
9. Türkiye: 46.775 puan
10. Polonya: 43.525 puan