Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Çekya'da rakibini 1-0 mağlup ederek skor avantajıyla çıktığı rövanş maçında da Hradec Kralove karşısında üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle taraftarı önünde de yine 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.