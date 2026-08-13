Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş Çekya ekibi Hradec Kralove'u iki maçta da 1-0'lık skorla mağlup ederek eledi. Beşiktaş'ın taraftarı önünde kazanarak adını play-off turuna yazdırmasının ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte güncel tablo...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna engin adımlarla devam eden Beşiktaş taraftarına bir zafer gecesi daha yaşattı.

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 2

Çekya'da rakibini 1-0 mağlup ederek skor avantajıyla çıktığı rövanş maçında da Hradec Kralove karşısında üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle taraftarı önünde de yine 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 3

Karşılaşmayı yeni transfer Dusan Vlahovic de tribünden takip etti. Sırp yıldız maçın son bölümünde taraftara üçlü çektirerek Tüpraş Stadyumu'nda atmosferi ateşledi.

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 4

Öte yandan bir başka yeni transfer Leandro Trossard da karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna dahil olarak siyah beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 5

Vincenzo Italiano yönetiminde 4'te 4 ile yoluna devam eden Beşiktaş İtalyan teknik adamla çıktığı yeni döneme harika bir başlangıç yaptı.

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 6

Beşiktaş'ın Hradec Kralove'u 1-0 yenerek adını play-off turuna yazdırmasının ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

Güncellen tabloda Türkiye'nin puanı ve sıralaması şu şekilde:

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 7

1. İngiltere: 98.519 puan

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 8

2. İtalya: 84.232 puan

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 9

3. İspanya: 78.618 puan

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 10

4. Almanya: 76.688 puan

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 11

5. Fransa: 65.224 puan

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 12

6. Portekiz: 61.250 puan

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 13

7. Belçika: 56.650 puan

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 14

8. Hollanda: 49.812 puan

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 15

9. Türkiye: 46.775 puan

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Beşiktaş play-off turuna yükseldi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 16

10. Polonya: 43.525 puan

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