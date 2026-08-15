Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi)

Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerle şekillenen güncel altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Haftanın son günlerine girilirken "Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün kaç lira?" sorusu arama motorlarında ilk sıralarda yer alıyor.