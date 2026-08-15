Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Hava Demir Hava Demir
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi) - Resim: 1

Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerle şekillenen güncel altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Haftanın son günlerine girilirken "Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün kaç lira?" sorusu arama motorlarında ilk sıralarda yer alıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi) - Resim: 2

İşte 15 Ağustos 2026 Cumartesi gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki son durum ve takip edilen güncel altın satış fiyatı detayları.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi) - Resim: 3

Günün ilk saatlerinde serbest piyasada işlem gören altın türlerinin satış fiyatları şu şekilde öne çıkıyor:

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi) - Resim: 4

Gram Altın:

Gram altın satış fiyatı: 6.737,19 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi) - Resim: 5

Çeyrek Altın

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.993,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi) - Resim: 6

Yarım Altın

Yarım altın satış fiyatı: 21.987,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi) - Resim: 7

Tam Altın

Tam altın satış fiyatı: 43.873,24 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi) - Resim: 8

Cumhuriyet Altını

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.799,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi) - Resim: 9

Gremse Altın

Gremse altın satış fiyatı: 110.019,54 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi) - Resim: 10

ONS Altın

Ons altın satış fiyatı: 4.376,79 Dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi) - Resim: 11

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