Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerle şekillenen güncel altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Haftanın son günlerine girilirken "Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün kaç lira?" sorusu arama motorlarında ilk sıralarda yer alıyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Ağustos Cumartesi)
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...Hava Demir
İşte 15 Ağustos 2026 Cumartesi gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki son durum ve takip edilen güncel altın satış fiyatı detayları.
Günün ilk saatlerinde serbest piyasada işlem gören altın türlerinin satış fiyatları şu şekilde öne çıkıyor:
Gram Altın:
Gram altın satış fiyatı: 6.737,19 TL
Çeyrek Altın
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.993,00 TL
Yarım Altın
Yarım altın satış fiyatı: 21.987,00 TL
Tam Altın
Tam altın satış fiyatı: 43.873,24 TL
Cumhuriyet Altını
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.799,00 TL
Gremse Altın
Gremse altın satış fiyatı: 110.019,54 TL
ONS Altın
Ons altın satış fiyatı: 4.376,79 Dolar
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