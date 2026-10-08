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Kaynak: AA

Balık avlamak amacıyla 6 Ekim'de teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki maden işçisi İlker Mızrak'ı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, deniz polisi ve jandarmadan oluşan 65 kişilik ekip, deniz ve kıyı şeridinde arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Mızrak'ı bulmak için dalgıç ekiplerinin yanı sıra dronla da arama yapılıyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin 4 bot ve 6 dalış timiyle katıldığı arama çalışmalarında helikopter de yer alıyor.

EŞİNE MESAJ ATMIŞ

Amasra'da yaşayan ve özel bir maden ocağında çalışan İlker Mızrak, balık avlamak için 6 Ekim'de akşam saatlerinde teknesiyle denize açılmıştı.

Yaklaşık 1,5 saat sonra "Balıkları tuttum geliyorum" mesajı atan İlker Mızrak'tan aradan geçen zamana rağmen haber alamayan eşi, durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce Mızrak'ı bulmak için denizde ve karada çalışma başlatılmıştı.