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Kaynak: AA

Sivas’ın Divriği ilçesinde 10 Eylül’den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın bulunması için yürütülen çalışmalarda yeni bir yöntem kullanılmaya başlandı.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, Göndüren köyü İncedere Yaylası çevresindeki geniş araziyi yapay zeka destekli insansız hava araçlarıyla (İHA) tarıyor. Arama çalışmalarına 40 personel ve 6 araç katılırken bölgeye giriş ve çıkışlar da jandarma ekiplerinin kontrolünde gerçekleştiriliyor.

10 EYLÜL’DEN BU YANA ARANIYOR

Hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül’de 11 aylık kızı Büşra’yı yaşadıkları çadırda bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuştu. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Büşra’nın anne ve babasının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, bebeğin amcası M.R.B., halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmıştı.

K.D., M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest kalırken, Diyarbakır’da gözaltına alınarak Divriği’ye getirilen M.K. hakkında da savcılık ifadesinin ardından adli kontrol kararı verilmişti.

ANNENİN İDDİASI SONRASI BÖLGE ARANMIŞTI

Anne Elif Balıkçı, savcılık ifadesinde kızının babası tarafından öldürülerek araziye bırakıldığını öne sürmüştü. Baba Yusuf Balıkçı ise bu suçlamayı reddetmişti.

Anne, yer gösterme işlemi kapsamında jandarma ekipleri tarafından İncedere Yaylası’na götürülmüş, işaret ettiği bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

Büşra’nın kaybolmasına ilişkin soruşturma sürerken Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı alınmıştı.