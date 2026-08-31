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Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin önemli incir üretim merkezlerinden Aydın'da incir hasadına katıldı.

İncirde sürdürülebilir üretimin sağlanması, kalite ve verimin artırılması ve ihracatta yaşanan sorunların aşılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın'a gelen Yumaklı'nın ilk durağı İncirliova'daki İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü oldu.

Bakan Yumaklı, üretim sürecini yerinde inceleyerek incir hasadına katıldı. Protokol üyeleriyle birlikte hasattan kurutma aşamasına kadar yürütülen çalışmaları da inceledi.

2026 İÇİN 388 BİN TON YAŞ İNCİR REKOLTESİ BEKLENİYOR

Türkiye'nin dünya incir üretiminde yüzde 28'lik payla birinci sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, 2026 yılı rekolte tahminlerini paylaştı.

Yumaklı, bu yıl yaklaşık 388 bin ton yaş incir ve 94 bin ton kuru incir rekoltesi beklediklerini söyledi. Kesin rakamların sezon tamamlandıktan sonra açıklanacağını belirtti.

Türkiye'nin dünya kuru incir talebinin yaklaşık yüzde 60 ila 65'ini karşıladığını ifade eden Yumaklı, Türkiye'deki incir üretiminin yüzde 60'ının Aydın'da gerçekleştirildiğini kaydetti.

ORGANİK İNCİRİN YÜZDE 84'Ü AYDIN'DAN

Aydın'ın organik incir üretiminde de önemli bir konumda olduğunu belirten Yumaklı, Türkiye'de üretilen organik incirin yüzde 84'ünün Aydın'da üretildiğini açıkladı.

İncir Araştırma Enstitüsü'nün başta Aydın olmak üzere Türkiye genelindeki incir üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğünü belirten Yumaklı, enstitünün gen bankasında yaklaşık 354 incir çeşidinin genlerinin muhafaza edildiğini söyledi.

"GÜMRÜK KAPILARINDAN DÖNEN HER ŞEYİ ZEHİR OLARAK ADDETMEK DOĞRU DEĞİL"

İncirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunun iklim koşullarının yanı sıra toplama, depolama ve paketleme süreçleriyle bağlantılı olabileceğini belirten Yumaklı, gümrük kapılarından geri dönen ürünlerle ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Yumaklı, "Gümrük kapılarından dönen her şeyi zehir olarak addetmek ne ülkemize bir fayda sağlar ne de bu ürüne bir fayda sağlar" dedi.

Sorunların en aza indirilmesi için Bakanlık, üreticiler ve ihracatçıların birlikte çalıştığını belirten Yumaklı, incirin Türkiye için önemli bir geçim kaynağı ve dünya birinciliğinin bulunduğu güçlü bir ürün olduğunu vurguladı.

İHRACATÇILARA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM VURGUSU

Aydın'da sektör temsilcileriyle toplantı gerçekleştireceklerini belirten Yumaklı, incirde sorunların minimuma indirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

İhracatçıların ve özellikle incir işleme tesislerinin sözleşmeli üretim yapmasının sektöre disiplin kazandıracağını belirten Yumaklı, kırsal kalkınma yatırımları başta olmak üzere farklı destek ve teşviklerin sürdürüleceğini söyledi.

SEKTÖR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının ardından Aydın Valisi Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla basına kapalı sektör toplantısı gerçekleştirildi.