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Girne-Taşucu seferini yapan 267 kişilik yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Kuzey Kıbrıs'a hava yoluyla ulaşmak isteyen yurttaşlar yüksek bilet fiyatlarıyla karşılaştı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Ercan Havalimanı arasındaki yaklaşık 45-50 dakikalık uçuşlarda bilet fiyatlarının 35 bin lirayı aştığı görüldü.

YURTTAŞLARDAN BİLET FİYATLARINA TEPKİ

Acil durum nedeniyle uçuşlara yönelik talebin artmasının ardından havayolu şirketlerinin dinamik fiyatlandırma ve son dakika tarifeleri uyguladığı belirtildi.

BirGün'de yer alan bilgilere göre yüksek fiyatlar sosyal medyada da tepki toplarken, yurttaşlar olağanüstü durumlarda ticari kaygıların ve arz-talep gerekçelerinin ikinci planda tutulması gerektiğini ifade etti.

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI ŞENKUL'DAN TEPKİ

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da uçak biletlerindeki artışa sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Şenkul, Girne Limanı'nda yüzlerce kişinin yolculuk için beklediğini belirterek, kazanın ardından uçaklara yoğun talep oluşmasının normal olduğunu ancak fiyatlardaki artışın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şenkul, "Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"6 BİN LİRALIK BİLETLER 22 BİN LİRAYA ÇIKTI"

Şenkul, paylaşımında bazı biletlerin normal şartlarda yaklaşık 6 bin lira seviyesindeyken zorunlu talep nedeniyle 22 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti.

Girne Limanı'nda zor durumda olan, izin süresi sona eren ve ülkelerine acil dönmesi gereken insanların bulunduğunu ifade eden Şenkul, yaşananların ardından sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Şenkul ayrıca yaşananlardan ders çıkarılması ve benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.