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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin DJ nişanlısı İsmail Melih Kunukçu, operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kunukçu’nun, aynı dosya çerçevesinde tutuklanan toplam 311 kişi arasında yer aldığı öğrenildi.

AVUKATINDAN "TEK SUÇLAMA BAHİS OYNAMA" AÇIKLAMASI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran tutuklama kararının ardından Melih Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral yazılı bir açıklama yaptı. Soruşturma dosyasının bahis oynatma, örgütlü organizasyon yürütme ve finansal hesap/IBAN kullandırma gibi ağır iddiaları da kapsadığını belirten Saral, müvekkiline yöneltilen tek eylemin "bahis oynama" fiiliyle sınırlı kaldığını vurguladı. Müvekkilinin adli makamlarla tam bir şeffaflık içinde iş birliği yaptığını belirten avukat, Kunukçu'nun kendi iradesiyle ifade verdiğini altını çizerek ifade etti.

"GÖZLER ADLİ TATİL SONRASI HAZIRLANACAK İDDİANAMEDE"

Sürecin masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğini savunan Avukat Saral, adli tatilin ardından başsavcılıkça tanzim edilecek iddianame ile hukuki durumun netlik kazanacağını belirtti. Yargı sürecini yakından takip ettiklerini ifade eden savunma tarafı, müvekkillerinin dosyadaki daha ağır organizasyonel suçlamalarla bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.