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Kaynak: İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde Ziraat Mühendisi Tunahan Arslan, 7 dönümlük bahçesinde aronya hasadına başladı.

Organik yöntemlerle yetiştirdiği aronyalardan bu yıl 1 tonun üzerinde ürün elde etmeyi bekleyen Arslan, hasat ettiği ürünleri kendi imkanlarıyla tüketicilere ulaştırıyor.

1 TONUN ÜZERİNDE ÜRÜN BEKLİYOR

Arslan, 2023 yılında 7 dönümlük alana 1400 aronya fidanı dikerek üretime başladı. Geçen yıl 600 kilogram ürün elde eden Arslan, bu yıl verimin artmasıyla birlikte rekoltenin 1 tonun üzerine çıkmasını bekliyor.

Aronya üretiminin yanı sıra farklı tarımsal ürünler üzerinde de çalışmalar yapan Arslan, bahçesindeki aronya ağaçlarının doğal çoğalma nedeniyle 20-25 bin civarına ulaştığını belirtti.

KİLOSUNU 400 LİRADAN SATMAYI UMUYOR

Aronya üretiminde ilaç kullanmadığını ve zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele ettiğini belirten Arslan, geçen yıl ürünün kilogramını 300 liradan sattığını söyledi.

Bu yıl ise kilogram fiyatının 400 lira olmasını beklediğini ifade eden Arslan, 1 tonun üzerinde ürün elde etmesi halinde 400 bin liranın üzerinde brüt satış geliri hedefliyor.

Arslan, aronya meyvesini özellikle şeker, kolesterol ve kanser hastalarına sattığını belirterek ürünlerinde ilaç kullanmadığını ve zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele ettiğini söyledi.

ARONYA BAHÇESİNİ BÜYÜTMEK İSTİYOR

Üretim alanını devlet desteğinden yararlanarak genişletmek istediğini ifade eden Arslan, aronya bahçesini daha da büyütmeyi hedeflediğini belirtti.

Arslan ayrıca salep ve safran gibi farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yaptığını da kaydetti.