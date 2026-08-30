İstanbul'da ayçiçeği hasadı öncesi üreticiler, uygun hava koşulları ve yağış nedeniyle rekoltenin önceki yılki 44 bin tondan üçte bir daha fazla olacağını öngörüyor.
İstanbul'da hasat başladı: Yüzde 25 artacak, 44 bini geçecek
İstanbul’da ayçiçeği hasadı başladı. Uygun hava koşulları ve yeterli yağışın etkisiyle üreticiler, geçen yıl 44 bin ton olan rekoltede bu yıl yüzde 20-25 artış bekliyor.Kaynak: Diğer
İstanbul'un kırsal mahallelerinde ayçiçeği hasadı öncesi hummalı bir hazırlık süreci başlarken, bölgedeki çiftçiler bu yılki ürün miktarında geçtiğimiz yıla kıyasla ciddi bir artış yakalamayı amaçlıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, geçen sezon 44 bin ton civarında kaydedilen toplam rekoltenin, bu dönemde yüzde 20 ila yüzde 25 aralığında artış göstermesi öngörülüyor.
Özellikle Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde yoğunlaşan ayçiçeği tarımı, yerel üreticilerin en önemli geçim kaynakları arasında öncelikli konumunu koruyor.
Çatalca'nın Bahşayış Mahallesi'nde 300 dekar alanda ayçiçeği yetiştiren Emre Uysal, bu sezonki yağışların ürüne olumlu yansıdığını söyledi. Uysal, "Bizim bölgemiz nemli bölge. Yağış da bu sene oldukça fazla. Yeterli geldi ayçiçeklerine. O yüzden verimi bu sene daha yüksek bekliyoruz açıkça. Rekoltede geçen seneye göre en az yüzde 20'lik bir artış bekliyorum" diye konuştu.
Uysal, ayçiçeğinin diğer ürünlere göre daha verimli olduğunu ve üreticiler için önemli bir çeşit olduğunu
dile getirdi. Öte yandan, ürünün toprak verimliliği için dönüşümlü çiftçilik yapıldığını, bir yıl ayçiçeği ekilen arazinin diğer yıl buğday gibi öğe ayrıldığını ifade etti.
Öte yandan, Çatalca'da dört kuşaktır çiftçilik yapan 40 yaşındaki Korkut Arıkan da iklimin bu sezon ayçiçeği için uygun geçtiğini belirtti.
Arıkan, "Geçen seneden bu seneye iklimde yağmur koşulları çok güzel oluştu. Ayçiçeği direkt su istemeyen bir bitki ama yağmur suyuna da çok ihtiyacı olan bir bitki. Bu yüzden bu sene iyi bir verim, dekarında iyi bir kilo bekliyoruz" diye konuştu.
Arıkan, ayçiçeğinin mayısta ekilip eylül ortalarında hasat edildiğin, buğdaya göre daha kısa bir eğitim sürecine sahip olduğunu söyledi.