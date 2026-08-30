İstanbul'da hasat başladı: Yüzde 25 artacak, 44 bini geçecek

Uysal, ayçiçeğinin diğer ürünlere göre daha verimli olduğunu ve üreticiler için önemli bir çeşit olduğunu

dile getirdi. Öte yandan, ürünün toprak verimliliği için dönüşümlü çiftçilik yapıldığını, bir yıl ayçiçeği ekilen arazinin diğer yıl buğday gibi öğe ayrıldığını ifade etti.