Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026)

Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026)

Geçtiğimiz günlerde indirim gelen motorine zam yeniden göründü. Akaryakıt fiyatlarında güncel durum nasıl? İşte son durum...

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 1

Brent Petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme sonrası Motorine geçtiğimiz günlerde büyük indirim gelmişti.

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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 2

27 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 5,30 TL'lik indirim yansımıştı. Motorine fiyatları 78 liraya gerilemişti.

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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 3

Ancak petrol fiyatlarının tekrar 90 dolar seviyelerini aşmasının ardından fiyatlara bir zam haberi daha geldi.

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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 4

Gazeteci Olcay Aydilek X hesabı üzerinden motorine zam geleceğini açıkladı.

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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 5

Aydilek, “Motorine, bu gece yarısı 3,60 TL zam var. Motorinin sıfırlanan ÖTV'si, eylülde 3 TL olarak uygulanacak. Yüzde 20 oranında 60 kuruş KDV ile 3,60 TL zam pompaya yansıyacak” dedi.

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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 6

Zam haberinin ardından bugün zamsız akaryakıt fiyatları ise merak ediliyor.

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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 7

İşte 31 Ağustos 2026 zam yansıtılmamış akaryakıt fiyatları…

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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 8

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 74,34 TL

Motorin: 77,48 TL

LPG: 33,79 TL

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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 9

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 74,20 TL

Motorin: 77,34 TL

LPG: 33,19 TL

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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 10

Ankara

Benzin: 75,32 TL

Motorin: 78,60 TL

LPG: 33,89 TL

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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 11

İzmir

Benzin: 75,60 TL

Motorin: 78,87 TL

LPG: 33,79 TL

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Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026) - Resim: 12
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