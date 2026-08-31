Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026)

Aydilek, “Motorine, bu gece yarısı 3,60 TL zam var. Motorinin sıfırlanan ÖTV'si, eylülde 3 TL olarak uygulanacak. Yüzde 20 oranında 60 kuruş KDV ile 3,60 TL zam pompaya yansıyacak” dedi.