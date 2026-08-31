Brent Petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme sonrası Motorine geçtiğimiz günlerde büyük indirim gelmişti.
Motorine bu gece zam geliyor: Akaryakıtta tabela değişiyor (31 Ağustos 2026)
Geçtiğimiz günlerde indirim gelen motorine zam yeniden göründü. Akaryakıt fiyatlarında güncel durum nasıl? İşte son durum...Gülsüm Hülya Sundu
27 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 5,30 TL'lik indirim yansımıştı. Motorine fiyatları 78 liraya gerilemişti.
Ancak petrol fiyatlarının tekrar 90 dolar seviyelerini aşmasının ardından fiyatlara bir zam haberi daha geldi.
Gazeteci Olcay Aydilek X hesabı üzerinden motorine zam geleceğini açıkladı.
Aydilek, “Motorine, bu gece yarısı 3,60 TL zam var. Motorinin sıfırlanan ÖTV'si, eylülde 3 TL olarak uygulanacak. Yüzde 20 oranında 60 kuruş KDV ile 3,60 TL zam pompaya yansıyacak” dedi.
Zam haberinin ardından bugün zamsız akaryakıt fiyatları ise merak ediliyor.
İşte 31 Ağustos 2026 zam yansıtılmamış akaryakıt fiyatları…
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 74,34 TL
Motorin: 77,48 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 74,20 TL
Motorin: 77,34 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 75,32 TL
Motorin: 78,60 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 75,60 TL
Motorin: 78,87 TL
LPG: 33,79 TL