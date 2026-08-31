YENİ Parti lideri Özgür Özel'in CHP döneminde "2 forvetimden biri" dediği Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için muhalefet bloğunda en güçlü adaylardan birisi olarak gösteriliyor.
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı
Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçimlere girebilme yolunu açmak için "öne alınmış" bir erken seçim dillendirilmeye devam ederken, muhalefet kanadında aday belirsizliği sürüyor. ASAL araştırma, seçmene "Muhalefetin adayı kim olmalı?" diye sordu.Aykut Metehan
Ancak YENİ Parti'nin ilanı ve Mansur Yavaş'ın CHP'de kalması sonrası bir kesim tarafından Özgür Özel'in YENİ Parti adayı olarak seçimlere katılabilme ihtimali de konuşulmaya başladı.
ASAL Araştırma vatandaşa "Sizce muhalefetin adayı kim olmalı?" sorusunu yöneltti.
Araştırma 5-10 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişi ile gerçekleştirildi.
Katılımcılara, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu isimleri ve "başka biri", "hiçbiri" ve "fikrim yok" seçenekleri yöneltildi.
İşte ASAL Araştırma'nın anketinde ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar:
Ankete katılanların %31,6'sı "Fikrim yok/Cevap yok yanıtını verdi.
Yukarıdaki isimlerden "Hiçbiri" diyenlerin oranı ise %6,1 oldu.
Alternatif bir isim olması gerektiğini düşünüp, "Başka biri" diyenlerin oranı ise %5,3 seviyesinde.
Kemal Kılıçdaroğlu: %2
Selahattin Demirtaş:%4,7
Ankete göre muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği düşünülen ilk 3 isim ise şöyle:
3- Özgür Özel: %6,5
2- Ekrem İmamoğlu: %17
1- Mansur Yavaş: %26,8
İŞTE ASAL ARAŞTIRMA'NIN SONUÇLARI