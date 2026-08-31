Yeniçağ Gazetesi
31 Ağustos 2026 Pazartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı

Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçimlere girebilme yolunu açmak için "öne alınmış" bir erken seçim dillendirilmeye devam ederken, muhalefet kanadında aday belirsizliği sürüyor. ASAL araştırma, seçmene "Muhalefetin adayı kim olmalı?" diye sordu.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 1

YENİ Parti lideri Özgür Özel'in CHP döneminde "2 forvetimden biri" dediği Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için muhalefet bloğunda en güçlü adaylardan birisi olarak gösteriliyor.

1 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 2

Ancak YENİ Parti'nin ilanı ve Mansur Yavaş'ın CHP'de kalması sonrası bir kesim tarafından Özgür Özel'in YENİ Parti adayı olarak seçimlere katılabilme ihtimali de konuşulmaya başladı.

2 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 3

ASAL Araştırma vatandaşa "Sizce muhalefetin adayı kim olmalı?" sorusunu yöneltti.

3 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 4

Araştırma 5-10 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişi ile gerçekleştirildi.

4 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 5

Katılımcılara, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu isimleri ve "başka biri", "hiçbiri" ve "fikrim yok" seçenekleri yöneltildi.

5 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 6

İşte ASAL Araştırma'nın anketinde ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar:

6 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 7

Ankete katılanların %31,6'sı "Fikrim yok/Cevap yok yanıtını verdi.

7 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 8

Yukarıdaki isimlerden "Hiçbiri" diyenlerin oranı ise %6,1 oldu.

8 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 9

Alternatif bir isim olması gerektiğini düşünüp, "Başka biri" diyenlerin oranı ise %5,3 seviyesinde.

9 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 10

Kemal Kılıçdaroğlu: %2
Selahattin Demirtaş:%4,7

10 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 11

Ankete göre muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği düşünülen ilk 3 isim ise şöyle:

11 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 12
12 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 13

3- Özgür Özel: %6,5

13 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 14

2- Ekrem İmamoğlu: %17

14 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 15

1- Mansur Yavaş: %26,8

15 16
Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını seçti: Mansur Yavaş hepsine fark attı - Resim: 16

İŞTE ASAL ARAŞTIRMA'NIN SONUÇLARI

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro