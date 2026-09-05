Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bankadan para çekecekler dikkat: Kredi faizleri değişti

Bankadan para çekecekler dikkat: Kredi faizleri değişti

Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama faizinde indirime gitmesinin ardından kamu bankaları da ticari ve bireysel kredi faizlerini 2 ila 3 puan düşürdü. İşte yeni oranlar..

Kaynak: Diğer
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Bankadan para çekecekler dikkat: Kredi faizleri değişti - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) repo ihalelerine yeniden başlaması ve piyasayı fonlama faizinde indirime gitmesinin ardından kamu bankaları, ticari ve bireysel kredi faiz oranlarında 2 ila 3 puanlık indirime gitti.

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Bankadan para çekecekler dikkat: Kredi faizleri değişti - Resim: 2

İhtiyaç kredilerinde ağustos sonunda yüzde 3,74 olan ortalama faiz, eylül başında yüzde 2,84-3,49 bandına geriledi.

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Bankadan para çekecekler dikkat: Kredi faizleri değişti - Resim: 3

23 Ağustos'ta Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar verdi.

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Bankadan para çekecekler dikkat: Kredi faizleri değişti - Resim: 4

Bu kararla birlikte faiz oranlarında 300 baz puanlık gerileme yaşandı.

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Bankadan para çekecekler dikkat: Kredi faizleri değişti - Resim: 5

Ekonomim'de yer alan habere göre, Ziraat Bankası öncülüğündeki kamu bankaları ticari ve bireysel kredi faiz oranlarında indirime gitti.

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Bankadan para çekecekler dikkat: Kredi faizleri değişti - Resim: 6

Ağustos sonu itibarıyla ortalama yüzde 3,74 seviyesinde bulunan ihtiyaç kredisi faizleri, eylül başındaki güncel kampanyalarla birlikte en düşük yüzde 2,84 ile yüzde 3,49 bandına geriledi.

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Bankadan para çekecekler dikkat: Kredi faizleri değişti - Resim: 7

Öte yandan katılım bankaları ve standart kredilerde faiz oranlarının daha geniş bir aralıkta seyrettiği görüldü.

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Bankadan para çekecekler dikkat: Kredi faizleri değişti - Resim: 8

Bu kredilerde faiz oranlarının yüzde 4,99 seviyelerine kadar çıktığı belirtildi.

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