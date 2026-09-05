Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) repo ihalelerine yeniden başlaması ve piyasayı fonlama faizinde indirime gitmesinin ardından kamu bankaları, ticari ve bireysel kredi faiz oranlarında 2 ila 3 puanlık indirime gitti.
Bankadan para çekecekler dikkat: Kredi faizleri değişti
Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama faizinde indirime gitmesinin ardından kamu bankaları da ticari ve bireysel kredi faizlerini 2 ila 3 puan düşürdü. İşte yeni oranlar..Kaynak: Diğer
İhtiyaç kredilerinde ağustos sonunda yüzde 3,74 olan ortalama faiz, eylül başında yüzde 2,84-3,49 bandına geriledi.
23 Ağustos'ta Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar verdi.
Bu kararla birlikte faiz oranlarında 300 baz puanlık gerileme yaşandı.
Ekonomim'de yer alan habere göre, Ziraat Bankası öncülüğündeki kamu bankaları ticari ve bireysel kredi faiz oranlarında indirime gitti.
Ağustos sonu itibarıyla ortalama yüzde 3,74 seviyesinde bulunan ihtiyaç kredisi faizleri, eylül başındaki güncel kampanyalarla birlikte en düşük yüzde 2,84 ile yüzde 3,49 bandına geriledi.
Öte yandan katılım bankaları ve standart kredilerde faiz oranlarının daha geniş bir aralıkta seyrettiği görüldü.
Bu kredilerde faiz oranlarının yüzde 4,99 seviyelerine kadar çıktığı belirtildi.