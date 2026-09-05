Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi

Sonuçlarda İmamoğlu’nun ilk sırada yer alması, Özgür Özel’in ikinci sırayı alması ve Gürsel Tekin’in yüzde 30,2 ile üçüncü sıraya yerleşmesi ile öne çıkan ORC Araştırma'nın yeni anketi sosyal medyada da gündem oldu.