Anket firmaları art arda anket sonuçları yayımlaya devam ediyor. Kamuoyunun merakla beklediği anketlere bir yenisi daha eklendi. ORC Araştırma yeni anketinde İstanbul seçmenine muhalefetin en etkili 10 ismini sordu.
Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi
ORC Araştırma’nın İstanbul'da yaptığı yeni anketinde seçmenlere muhalefetin en etkili isimleri soruldu. 10 ismin yer aldığı listedeki birinci sürpriz isim "Muhalefet liderini seçti" dedirtti.Dilek Taşdemir
2-4 Eylül 2026 tarihleri arasında 1.000 seçmenle yapılan araştırmada ilk sırada çıkan isim dikkat çekti.
İSTANBUL SEÇMENİ İLK SIRAYA ONU KOYDU
ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen araştırmada, İstanbul seçmenine muhalefetin siyasi görünürlük, kamuoyu etkisi ve gündem oluşturma gücü açısından en etkili isimleri soruldu.
Çoklu cevap yöntemiyle yapılan ankette tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 39,4 oranla ilk sırada yer aldı.
İmamoğlu’nu yüzde 33,6 ile YENİ Parti lideri Özgür Özel takip etti.
Listenin üçüncü sırasında ise dikkat çeken bir isim yer aldı.
Ankette Tuncer Bakırhan oyların yüzde 9,8'ini aldı.
MANSUR YAVAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA
Araştırmada muhalefetin öne çıkan diğer isimleri de sıralandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 27,5’lik oranla dördüncü sırada yer alırken, Müsavat Dervişoğlu yüzde 20,6 ile beşinci oldu.
Müsavat Dervişoğlu oyların yüzde 20,6'sını aldı.
Listenin devamında Gökhan Günaydın yüzde 15,1
Ümit Özdağ yüzde 13,9
Özgür Çelik yüzde 11,6 oranıyla yer aldı.
Mahmut Tanal oyların yüzde 7,4'ünü alabildi.
Sonuçlarda İmamoğlu’nun ilk sırada yer alması, Özgür Özel’in ikinci sırayı alması ve Gürsel Tekin’in yüzde 30,2 ile üçüncü sıraya yerleşmesi ile öne çıkan ORC Araştırma'nın yeni anketi sosyal medyada da gündem oldu.