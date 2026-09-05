Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi

Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi

ORC Araştırma’nın İstanbul'da yaptığı yeni anketinde seçmenlere muhalefetin en etkili isimleri soruldu. 10 ismin yer aldığı listedeki birinci sürpriz isim "Muhalefet liderini seçti" dedirtti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 1

Anket firmaları art arda anket sonuçları yayımlaya devam ediyor. Kamuoyunun merakla beklediği anketlere bir yenisi daha eklendi. ORC Araştırma yeni anketinde İstanbul seçmenine muhalefetin en etkili 10 ismini sordu.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 2

2-4 Eylül 2026 tarihleri arasında 1.000 seçmenle yapılan araştırmada ilk sırada çıkan isim dikkat çekti.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 3

İSTANBUL SEÇMENİ İLK SIRAYA ONU KOYDU

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen araştırmada, İstanbul seçmenine muhalefetin siyasi görünürlük, kamuoyu etkisi ve gündem oluşturma gücü açısından en etkili isimleri soruldu.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 4

Çoklu cevap yöntemiyle yapılan ankette tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 39,4 oranla ilk sırada yer aldı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 5

İmamoğlu’nu yüzde 33,6 ile YENİ Parti lideri Özgür Özel takip etti.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 6

Listenin üçüncü sırasında ise dikkat çeken bir isim yer aldı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 7

Ankette Tuncer Bakırhan oyların yüzde 9,8'ini aldı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 8

MANSUR YAVAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Araştırmada muhalefetin öne çıkan diğer isimleri de sıralandı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 9

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 27,5’lik oranla dördüncü sırada yer alırken, Müsavat Dervişoğlu yüzde 20,6 ile beşinci oldu.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 10

Müsavat Dervişoğlu oyların yüzde 20,6'sını aldı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 11

Listenin devamında Gökhan Günaydın yüzde 15,1

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 12

Ümit Özdağ yüzde 13,9

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 13

Özgür Çelik yüzde 11,6 oranıyla yer aldı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 14

Mahmut Tanal oyların yüzde 7,4'ünü alabildi.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: ORC Araştırma’dan İmamoğlu sürprizi - Resim: 15

Sonuçlarda İmamoğlu’nun ilk sırada yer alması, Özgür Özel’in ikinci sırayı alması ve Gürsel Tekin’in yüzde 30,2 ile üçüncü sıraya yerleşmesi ile öne çıkan ORC Araştırma'nın yeni anketi sosyal medyada da gündem oldu.

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