Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool’da tarihi bir ortaklık hamlesi gerçekleşti. Kulübün sahibi Fenway Sports Group (FSG), Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Facebook’un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin’in de yer aldığı "1892 Holdings" adlı konsorsiyum ile azınlık hissesi satışı konusunda kesin anlaşmaya varıldığını duyurdu.

2,24 MİLYAR DOLAR REKOR YATIRIM

Kulübün kuruluş yılına ithafen adlandırılan 1892 Holdings konsorsiyumu, Liverpool’un yaklaşık %30’luk azınlık hissesini 2,24 milyar dolar (yaklaşık 1,5 milyar sterlin) karşılığında bünyesine kattı. Tamamlanması düzenleyici kurumların onayına bağlı olan bu anlaşma, Liverpool’un toplam kulüp değerini 5 ila 6 milyar sterlin bandına taşıyarak FSG dönemindeki finansal büyümeyi gözler önüne serdi. FSG, kulübü 2010 yılında yaklaşık 300 milyon sterline satın almıştı.

YÖNETİM YAPISI VE DEV İSİMLER

Konsorsiyumun liderliğini, yakın zamana kadar Queens Park Rangers’ın yöneticiliğini yürüten İngiliz-Hint iş insanı Amit Bhatia yapıyor. Yatırımcı grubunda Bhatia ve Mittal Family Trusts’ın yanı sıra Jeff Bezos’un baş yatırımcısı olduğu K5 Sports fonu ile Eduardo Saverin ve eşi Elaine Saverin’in aile şirketi EE Capital yer alıyor.

Amit Bhatia: Onay süreçlerinin ardından Liverpool’un Yeni Başkan Yardımcısı olacak.

Yönetim Kurulu Değişikliği: Genişletilecek yönetim kuruluna EE Capital’i temsilen Elaine Saverin ve K5 Sports’tan Bryan Baum katılacak.

Jeff Bezos’un Rolü: Spor kulübü sahipliğine ilk adımını atan Jeff Bezos, yatırımı K5 Sports fonu üzerinden gerçekleştirdiği için kulüp yönetim kurulunda bizzat koltuk sahibi olmayacak.

FSG KONTROLÜ ELDE TUTUYOR, TRANSFER BÜTÇESİ DEĞİŞMİYOR

Atılan imzalara rağmen Liverpool’un operasyonel kontrolü ve çoğunluk hissesi Fenway Sports Group’ta kalmaya devam edecek. FSG Başkanı Mike Gordon, bu hamlenin kulübün uzun vadeli büyüme hedeflerini güçlendireceğini vurguladı.

Öte yandan, kulübe yakın kaynaklar bu yatırımla birlikte hemen ayrı bir transfer bütçesi oluşturulmayacağını ve kulübün mevcut transfer politikasının korunacağını belirtiyor. Anlaşmada dikkat çeken bir diğer unsur ise konsorsiyumun gelecekte hisse oranını artırma opsiyonunun bulunması. Bu durum, FSG’nin ileride kulübü tamamen devretmek istemesi halinde 1892 Holdings’i ilk sıradaki potansiyel alıcı konumuna getiriyor.

Tarihinin en yüksek mali gelirine ulaştığı 2024-25 sezonunun ardından gelen bu hamle, küresel iş ve teknoloji devlerinin bilgi birikimini Anfield’a taşıyarak Liverpool’un saha içi ve saha dışındaki küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.