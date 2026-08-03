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Galatasaray'da geçen sezon yaşadığı şansız sakatlıklarla beklenen etkiyi yaratamayan Wilfried Singo'ya Premier Lig'den iki dev kulübün talip olduğu iddia edildi.

PREMIER LİG DEVLERİ SINGO'YU TAKİBE ALDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Liverpool ve Manchester United, Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'nun transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcu için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne belirtiliyor.

KAVUKCU'NUN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rennes maçı sonrası Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Kavukcu, "Singo, 'Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim. Ödemeden gitmeyeceğim' diyor. Kendisine iki teklif var." ifadelerini kullanmıştı.