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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Liverpool ile Monaco, Anfield'da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

5 gole sahne olan nefes mücadelede Filipe Luis yönetimindeki Monaco, sansasyonel bir geri dönüşe imza attı.

LIVERPOOL 29 DAKİKADA 2-0'I BULDU

Taraftarı önünde karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Liverpool, 16. dakikada Isak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Kırmızılar, baskılı oyununu sürdürürken bu kez sahneye Florian Wirtz çıktı. Alman yıldız, 29. dakikada fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

MONACO DEVREYE GİRERKEN UMUTLANDI

İki farklı geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Monaco, devrenin son bölümünde geri dönüşün ilk adımını attı.

44. dakikada Virgil van Dijk'ın müdahalesiyle Golovin yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Golovin, penaltıyı gole çevirerek Monaco'yu soyunma odasına 2-1'lik skorla götürdü.

LIVERPOOL SAVUNMASINDA HATA

İkinci yarıda Monaco'nun baskısı sonuç verdi. Karşılaşmanın 56. dakikasında Liverpool savunması ve kaleci Mamardashvili'nin yaptığı hatayı değerlendiren Mika Biereth, topu ağlara göndererek skora denge getirdi.

ANFIELD'DA GERİ DÖNÜŞÜ BRUNNER TAMAMLADI

Maçın son bölümü ise Liverpool için adeta soğuk duş oldu. 88. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Brunner'ın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu ve Monaco 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 öne geçti.

Kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Filipe Luis'in öğrencileri, Anfield'da 2-0'dan geri dönerek Liverpool'u 3-2 mağlup etti.