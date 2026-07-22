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Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Premier Lig devi Liverpool'a yatırım yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Sky News'in haberine göre; Bezos, eski Queens Park Rangers ortak sahibi Amit Bhatia'nın liderliğini yaptığı yatırım konsorsiyumuna katılarak Liverpool'da stratejik azınlık hissesi satın almak için görüşmeler yürütüyor.

LIVERPOOL'UN DEĞERİ 6 MİLYAR DOLARI AŞABİLİR

Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group (FSG), Amit Bhatia liderliğindeki yatırım grubunun kulüpte azınlık hissesi satın almak istediğini doğruladı.

Financial Times'ın aktardığına göre; taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Liverpool'un piyasa değerinin 6 milyar doların (yaklaşık 4,5 milyar sterlin) üzerine çıkması bekleniyor.

FSG GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

FSG adına yapılan açıklamada, "Amit Bhatia'nın liderliğinde, yönetiminde ve temsilinde bulunan bir yatırım konsorsiyumu, Liverpool Futbol Kulübü'ne stratejik azınlık hissesi yatırımı yapmaya ilgi duyduğunu ifade etti." denildi.

BEZOS DA KONSORSİYUMDA YER ALIYOR

Amazon, Blue Origin ve Washington Post'un sahibi olan Jeff Bezos'un da yatırım grubunun önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi.

Forbes verilerine göre yaklaşık 257 milyar dolarlık servete sahip Bezos'un daha önce NFL ekipleri Seattle Seahawks ve Washington Commanders için de yatırım girişimlerinde bulunduğu ancak bu süreçlerin anlaşmayla sonuçlanmadığı ifade edildi.

AMIT BHATIA KİMDİR?

İngiliz-Hintli iş insanı Amit Bhatia, yatırım bankacılığı kariyerinin ardından gayrimenkul, inşaat ve özel sermaye alanlarında önemli yatırımlar yaptı. Daha önce Queens Park Rangers'ın ortaklarından biri olan Bhatia, kulübün Premier Lig'e yükseldiği dönemde yönetimde önemli rol üstlenmişti.

Fenway Sports Group ise Liverpool'u 2010 yılında yaklaşık 300 milyon sterlin karşılığında satın almış, geçen süreçte kulübü dünyanın en değerli futbol markalarından biri haline getirmişti.