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Kaynak: AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattına dikkat çeken bir takviye yaptı.

İngiliz ekibi, Barcelona forması giyen Uruguaylı stoper Ronald Araujo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR LIVERPOOL'DA

Liverpool Kulübü tarafından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunmacının 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Böylece uzun yıllardır Barcelona forması giyen Araujo, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Premier Lig'e adım attı.

BARCELONA'DA 213 MAÇA ÇIKTI

Ronald Araujo, Ağustos 2018'de Barcelona'ya transfer olmuş ve zaman içerisinde Katalan ekibinin savunmasındaki önemli isimlerden biri haline gelmişti.

Uruguaylı stoper, Barcelona formasıyla toplam 213 karşılaşmaya çıkarken 14 kez gol sevinci yaşadı.

Araujo, 2026-2027 sezonunda Liverpool'un başarısı için mücadele edecek.