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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 737 bin 601 liraya yükseldi.

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı gün içerisinde en düşük 6 milyon 726 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 781 bin lira seviyesini gördü.

Günü yüzde 0,2 artışla tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, bir önceki gün 6 milyon 722 bin liradan kapanmıştı.

ALTINDA İŞLEM HACMİ 4,2 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 218 milyon 902 bin 758,07 lira oldu.

Piyasada işlem miktarı ise 624,86 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 269 milyon 972 bin 650,57 lira seviyesinde gerçekleşti.

ALTIN PİYASASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Günün sonunda altın piyasasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Vakıflar Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Dünya Katılım Bankası oldu.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: